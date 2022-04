Turistas aprovechan días festivos para conocer el Centro Histórico

Para aprovechar los días festivos, turistas nacionales e internacionales llegaron al Centro Histórico de Guadalajara para visitar sitios como la catedral metropolitana, plaza de Armas o plaza de la Liberación, además de tomarse fotografías o realizar recorridos turísticos en calandria o en autobús.

Rodrigo Toledo, originario de Santiago de Chile, consideró que Guadalajara es una ciudad hospitalaria y amable con los visitantes.

“Desde hace 30 años mi hermano Christian vive aquí, él me ha hablado muy bien de la gente y en este viaje lo he podido comprobar. He visitado Tlaquepaque y Tonalá, me gustaron mucho, son buenos lugares turísticos”.

Por otro lado, María Dolores Gómez originaria de Xochitepec, en Morelos, expresó que se van a quedar 15 días disfrutando de los sitios turísticos jaliscienses.

Turistas de León, Guanajuato. EL INFORMADOR/A. Camacho

“Queremos conocer Tequila, Tlaquepaque, el Rancho de Vicente Fernández y Mazamitla. Afortunadamente tenemos tiempo de sobra para hacerlo en compañía de toda mi familia”, dijo.

Kathleen Johnson, de Los Ángeles, California, aseguró que la cultura mexicana es muy atractiva en el extranjero.

“Es la primera vez que visito Guadalajara, me gusta la música de mariachi y la comida mexicana. Me siento muy contenta porque puedo recorrer el Centro Histórico y conocer la historia de cada uno de los lugares que visito”. Hay otros visitantes que también aprovechan su visita a la ciudad para realizar turismo religioso.

“Por la pandemia no habíamos tenido la oportunidad de regresar a darle gracias a Dios en esta Catedral tan bonita como la de Guadalajara. Además aprovechamos el viaje para estar en compañía de la familia, queremos distraernos y visitar algunas otras iglesias, como la basílica de Zapopan”, comentó María de la Luz Salinas Osorio, originaria de Zamora, Michoacán.

El Viacrucis afuera de la Catedral. ESPECIAL

Prefieren playas y Pueblos Mágicos

Los tapatíos que salieron de la ciudad tienen como elección principal los destinos de playa. La gerente de TAP y Omnibus de México, Sandra Ramírez, expuso que mucha gente está realizando viajes que en años anteriores tuvieron que posponer. “Tenemos en promedio unas 100 salidas diarias, con destinos de playa y también a Pueblos Mágicos. Aguascalientes y Tepatitlán son otros lugares a los que se viaja mucho en estas fechas, principalmente porque tienen sus respectivas ferias locales”. Viviana González, gerente de Primera Plus, dijo que salen principalmente a Mazatlán y Puerto Vallarta.