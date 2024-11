Trino Padilla, nuevo presidente de la FIL Guadalajara: compromiso y legado

Durante la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), el rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva Lomelí, y la rectora electa, Karla Planter, anunciaron el nombramiento de J. Trinidad Padilla López como nuevo presidente de la FIL. Este relevo marca una etapa crucial en la historia del evento literario más importante de habla hispana.

Padilla López, exrector de la UdeG y actual director de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, agradeció la confianza depositada en él y expresó su emoción y compromiso con el nuevo cargo:

“Me siento muy contento, desde luego, por la confianza del señor rector y de la rectora electa Karla Planter para encontrarme con esta gran distinción. Al mismo tiempo, muy comprometido para mantener los niveles, los estándares de esta Feria Internacional del Libro. Me encanta, además, la idea de trabajar muy de cerca en conjunto con Marisol (Schulz), quien ha sido una gigante como directora de la FIL. Creo que voy a aprender muchas cosas y es un compromiso que asumo, desde luego, para con la comunidad universitaria, pero también para la comunidad literaria de México y del mundo”.

El anuncio tomó a Padilla López por sorpresa, según relató él mismo. La noticia le fue comunicada la noche anterior en una reunión privada convocada por el rector Villanueva:

“Anoche el rector me convocó para comunicarme las reflexiones que ellos habían hecho en la decisión que estaban tomando y decidí aceptar con todo el compromiso… Me pidió que lo visitara en su oficina, me contó con detalle cuál era la idea que tenían él y la rectora, la propuesta que nos platicaron entre ellos dos, y bueno, desde luego me emocioné muchísimo. Me honra esta distinción”.

La designación de Trino Padilla está cargada de simbolismo, ya que asume el liderazgo de una institución cultural forjada por su hermano, Raúl Padilla López, fundador y arquitecto de la FIL. Al respecto, Padilla López expresó su orgullo y la responsabilidad que implica continuar este proyecto:

“Como jalisciense, como universitario, me siento muy orgulloso de poder contribuir y darle seguimiento a esta obra que, me consta, fue la obra de todas las vidas de mi hermano. Él, desde hace 40 años, tenía esta idea de impulsar un proyecto como el de la FIL. Lo acompañé en muchos de estos tramos de construcción de esta feria, y desde luego me pone un gran peso en los hombros, pero es un peso que asumo con mucho cariño y respeto por el legado de Raúl Padilla. Vamos a intentar estar a la altura”.

