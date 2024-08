De acuerdo con el Gobernador de Jalisco, se prevé que sea la semana próxima cuando el presidente de México, Andres Manuel López Obrador, visite Jaliso, según se había adelantado, para inaugurar el arranque de la Presa El Zapotillo.

Ante esto, adelantó el mandatario estatal, aprovechará para poder sostener un diálogo con el presidente, a fin de exponerle dos temas que son prioritarios para el Estado de Jalisco.

“Yo voy a hablar con el Presidente, y es junto con el informe que le voy a presentar de Línea 4 , que el segundo tema que tengo en la agenda es precisamente el de las carreteras federales” , aseveró.

Esto porque, insistió el estado actual de las carreteras es crítico, poniendo como ejemplo la carretera Federal 8O, una de las que se encuentra en peor estado en la Entidad.

El mandatario estatal lamentó que las cuestiones entre partidos han ocasionado afectaciones al Estado, como lo es el tema de las carreteras, pese a qué, aseguró, siempre ha estado en disposición de establecer un diálogo.

“A mí los temas electorales me tienen sin cuidado. Lo que me preocupa es que esto ya está afectando la relación institucional y la atención del gobierno federal a Jalisco. La respuesta es no hay respuesta. Y las carreteras del Estado están hechas pedazos”, dijo.



