Este viernes el gobernador de Jalisco insistió en que, pese a que hay transportistas que han instado a subir la tarifa del pasaje del transporte público, hasta 16 pesos, esta no subirá, por lo menos hasta el fin de su sexenio en diciembre.

“Es ruido político, y por supuesto que eso es un tema que hay que atender. Evidentemente no hay ningún riesgo ni hay ninguna posibilidad de que haya algún ajuste en la tarifa, eso lo saben todos los transportistas. “A todos los que anden queriendo hacer ruido, de una vez les digo: que si no les sale el negocio, si no funciona, que regresen sus concesiones, no hay ningún problema”, afirmó el mandatario estatal.

Dijo, confía en que el gobernador electo, Pablo Lemus , mantendrá una política en ese mismo sentido, es decir, “que exista un análisis técnico de la tarifa, pero también una valoración social”.

“Porque, evidentemente, es entendible que el costo de los insumos que tienen que ver con el transporte se ha incrementado, pero por supuesto que también es cierto que el gobierno ha cubierto parte de ese incremento con un subsidio, y eso es lo que hay que entender que es el componente social de la tarifa”, manifestó.

Apuntó a estas acciones como un chantaje por parte de un grupo de personajes “que piensan que pueden negociar esas cosas en lo oscurito”, cuando incluso se les ha incrementado el monto del subsidio, que hoy es de un peso, cuando el año pasado era de 50 centavos, e incluso, podría subir a 1.50 pesos.

“Se tiene contemplado en la ante propuesta del presupuesto que estamos trabajando, con el gobernador electo, que pueda tener los 50 centavos adicionales para el año próximo, pero evidentemente tendrá que haber una mesa de diálogo y ver qué más se va a hacer”, finalizó el mandatario estatal.

