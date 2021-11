Tras hackeo en WhatsApp, Óscar sufre difamaciones y extorsiones

Hace un mes, Óscar se percató de que le hackearon su cuenta de WhatsApp porque el papá de un amigo, al que frecuenta poco, le dijo que le estaban llamando de una financiera pidiéndole dinero para él.

“Le estaban marcando y diciendo que yo tenía problemas financieros y que necesitaba la ayuda de mis contactos, que podían hacer depósitos de 100, 200 o 500 pesos”, compartió.

Óscar devolvió la llamada a la financiera para descubrir qué estaba ocurriendo y, al preguntar de dónde llamaban, le colgaron.

“Hace 15 días me llamó un amigo para decirme que estaban utilizando mi imagen para divulgar cosas malas de mi persona, como que estaba prófugo de la justicia porque era un violador, que si me veían me denunciaran o me lincharan”, agregó.

A tres personas les llegó ese mensaje y a Óscar lo amenazaron de seguir haciéndolo si no les daba dinero.

“No sé a dónde acudir, sólo me dijeron que existía la Policía Cibernética, pero ya no le di seguimiento, porque dejaron de mandarme los mensajes, posiblemente porque no hubo respuesta a sus amenazas”.

Una de las acciones para tener segura la cuenta de WhatsApp es la verificación de dos pasos, que Óscar no tenía.

Alejandro Martínez Varela, titular de Diseño en la Coordinación de Tecnologías de Información de la UdeG, recomendó no dar claves o números de mensajes que lleguen al teléfono, ya que son para habilitar WhatsApp en otro dispositivo.