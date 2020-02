Tras acusación de vecinos, bar niega culpa por muerte de árboles

Tras las acusaciones de vecinos de la colonia Ladrón de Guevara y de la multa que según Inspección y Vigilancia de Guadalajara impuso al bar Sumeria, ubicado en Justo Sierra #1854-B, el vocero del negocio negó que fueran los autores de la muerte de ocho árboles.

El vocero, quien solicitó no proporcionar su nombre, expresó que los árboles eran parte del concepto del bar y que incluso tienen un árbol de arrayán en la parte frontal en buenas condiciones.

“Toda la gente que nos visitaba sabe que los árboles nos caracterizaban (…) los árboles nos ayudaban a solventar el calor con su follaje, nos daba una vista preciosa, en realidad (sobre la acusación) es todo lo contrario, esto nos perjudica”.

De acuerdo con el Ayuntamiento tapatío, los ocho árboles ficus fueron secados con inyecciones de aceite en su base.

El vocero del bar explicó que no pueden ser los autores porque desde finales de diciembre no se encuentran en las instalaciones, ya que el bar está cerrado por una multa y se encuentran en pugna para reabrir el sitio, y negó el hecho de recibir una infracción por parte de la Dirección de Inspección y Vigilancia de Guadalajara. “Nosotros no hemos estado presentes en las instalaciones, no hemos recibido ninguna infracción”, aseguró.

Por su parte, la dirección de Inspección y Vigilancia de Guadalajara informó de la multa, pero no detalló bajo qué causas infraccionó al bar. Hasta el momento, la dependencia no ha ofrecido más información.

Mientras, la dirección de Medio Ambiente de Guadalajara aseguró que el caso fue turnado a la Dirección Jurídica del Municipio para que se presente una denuncia penal ante Fiscalía del Estado contra quien resulte responsable del hecho.

