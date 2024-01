El pasado 26 de enero comenzó por fin la primera etapa para regularizar a los mototaxis, para que pasen de operar con motos a vehículos de cuatro ruedas con mayor estabilidad y seguridad para sus pasajeros, como lo establece la norma técnica en la materia.

Entre las especificaciones de la norma se contemplaba que solo se permitirá que los vehículos sean conducidos por personas operadoras mayores de edad con licencia, y quienes hubieran acreditado los cursos necesarios para poder conducir las unidades.

“Tampoco pueden seguir las personas que estén relacionadas con la delincuencia organizada, claro que no pueden manejar una unidad como estas, necesitan no tener antecedentes penales ni tener vicios de drogas. Son cosas muy básicas pero que hoy no están sucediendo”, declaró en noviembre pasado el titular de la Secretaría de Transportes (Setran), Diego Monraz Villaseñor.

En este sentido, la norma técnica publicada establece que, para poder otorgar el registro y autorización a las personas conductoras de este tipo de transporte, deberán presentar ante la Setran una Constancia de No Antecedentes Penales, también conocida como “Carta Policía”, la cual deberá ser emitida por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

De no contar con ella no se permitirá el registro, y por tanto se impedirá que continúe conduciendo cualquier unidad del tipo de transporte comunitario.

Además, las personas conductoras quienes pretendan prestar el servicio de transporte comunitario deberán contar con una licencia tipo C3, emitida por la Secretaría de Transportes a partir de una serie de cursos brindados por la misma, y que también es solicitada a personas conductoras de taxi y de vehículos de plataforma.

Al momento existen cuatro zonas donde los nuevos motocarros han comenzado a operar: en Zapopan en las colonias Valle Imperial, Solares y Río Blanco, y en Tlajomulco en la zona de Fresnos. Una vez que se concluya la regularización serán 66 polígonos donde se contempla operen de forma ordenada los mototaxis.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp

SV