Luego de que se aprobó por el pleno del Congreso Estatal la nueva “Tarifa Indexada” del Transporte Público para el segundo semestre del 2024, con lo que será obligatorio considerar los precios del combustibles, gastos de operación y los costos de recursos humanos para establecer el precio del camión, tapatíos consideraron que es injusta y cruel la decisión que afectará sus bolsillos.

Alejandra, quien trabaja por la zona del Paseo Cultural Chapultepec en Guadalajara, explicó que diario toma cuatro camiones y que no le parece la idea de que su gasto se incremente al establecer la tarifa de forma automática.

“A la semana gasto 240 en puro camión, de mi casa a mi trabajo es esa tarifa, sería cruel un aumento, deberían de dejar ya una tarifa establecida, porque hay quienes invertimos en dos camiones o más, yo diario me subo a cuatro y sí es mucha la inversión”, señaló.

Óscar, joven estudiante, explicó que a la sociedad en general le va a causar un problema el incremento en la tarifa automática.

“Puede afectar a la ciudadanía, hay personas que utilizan mucho el transporte público”, manifestó.

María de Lourdes, quien está jubilada, señaló que en la actualidad no hay muchos descuentos y que espera que los apoyen con planes para quienes usan más el transporte público como ocurre en otras ciudades.

“Yo creo que mucho afectaría ese incremento. Si ahora son 9.50 pesos que en realidad si no traes cambio son 10, a mí no me gustaría que lo aumentarán porque pago 10, ahora para venir dos y otros dos, mucho dinero. Aunque sea un descuento a todas las personas, soy jubilada y ya no hay descuento”, dijo.

Por su parte, Amanda detalló que sería muy funcional que a los usuarios no les cobraran los trasbordos, como actualmente le hace el Peribús.

“Sería un gasto mayor al día de transporte y si tomo dos camiones ya se aumentaría demasiado a la semana. Por ejemplo, lo del Peribús que no te cobran en el trasbordo de un segundo camión, eso está bien y sería padre que lo implementaran para las personas que toman dos al día”, acotó.