Aunque el gobierno del Estado ha señalado que el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) podría subsidiar la ampliación del Macrobús para que llegue al Aeropuerto de Guadalajara, Raúl Revuelta, director general del GAP, afirmó que aún está "sobre la mesa"

"Estamos trabajando de la mano del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal, pero aún no hemos cerrado nada. Ni siquiera hemos llegado al tema de concesión, primero se tiene que elegir el mejor proyecto de movilidad", dijo.

En días pasados, el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, David Zamora, afirmó que se podría dar el subsidio por parte del GAP a cambio de que el Gobierno federal les amplíe la concesión del manejo de la terminal aérea.

Sin embargo, Revuelta destacó que por ahora están trabajando en todos los estudios, orígenes-destinos, para llegar a la mejor solución, pero no necesariamente GAP la va a ejecutar.

"Nosotros estamos participando económicamente en los estudios, pero no podemos decir cuál es la solución o si vamos o no a participar como inversionistas. No es un hecho ni hemos llegado a ese punto, pero está en la mesa", apuntó.

