Este jueves, autoridades estatales entregaron la renovación de mil 069 camiones nuevos para reforzar el transporte público de la Zona Metropolitana de Guadalajara y de las ciudades de alta densidad poblacional.

Del total, 921 unidades estarán destinadas a las diversas rutas de la Metrópoli, y otras 129 fortalecerán las rutas de Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta.

“Habíamos dicho en el 2018 cuando llegamos al Gobierno, que íbamos a renovar dos mil 468 camiones que estaban fuera de norma. El día de hoy con estas más de mil unidades que entregamos a nuestro sistema de transporte hemos llegado a dos mil 616, superamos el objetivo planteado, porque no solamente estamos garantizando que no sólo no haya un solo camión fuera de norma circulando en nuestra ciudad, sino que ahora tenemos nuevos camiones que nos van a permitir reforzar algunas rutas, nos van a permitir ampliar frecuencias y reforzar recorridos que necesitaban de más unidades”, dijo el gobernador de Jalisco durante el evento de presentación de estos camiones.

Durante su intervención, el gobernador hizo un recuento de la situación del transporte público antes de la llegada de la ruta - empresa, lograda a través de la reconfiguración del sistema, además de la llegada de la Línea 3 impulsada por la administración pasada, y del Peribús emprendido en la gestión actual.

Recordó que han sido más de mil 500 millones de pesos los invertidos para poder renovar la flota de camiones (para los enganches de compra), a la par de los cinco mil 300 millones de pesos invertidos por las empresas a cargo de las rutas de transporte.

Todo esto, dijo, ha favorecido para que los camiones hayan obtenido una calificación de 8 tras haberla recibido con 5.

Por su parte, el secretario de Transporte, Diego Monraz, indicó que con estas nuevas unidades se acerca a la meta de haber renovado al 100% la flota de camiones de la Entidad; la inversión, aseguró, viene del fondo, cuyos recursos provienen de las fotomultas y multas viales. “Se pasan los altos y ponen en riesgo nuestra vida, pero con eso se paga también y se ayuda a elevar el estándar de las unidades que teníamos anteriormente, y con eso también no aumentamos el costo de la tarifa este año”, indicó Monraz.

De acuerdo con el secretario, con una inversión de 100 millones de pesos, para el 2024 se tiene prevista la incorporación de 200 unidades adicionales, “que se destinarán principalmente para ampliar la cobertura del servicio en la cuenca sur de la Zona Metropolitana y en zonas del norte de Zapopan hacia donde ha crecido la ciudad”.

Para Miguel Elizalde, presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), el contar con camiones en óptimas condiciones salva vidas, por lo cual es de reconocerse que puedan hacerse estas renovaciones para el servicio de la ciudadanía.

Indicó que de todos los autobuses urbanos nuevos vendidos en el país, el 20% han sido adquiridos por Jalisco, con lo cual la Entidad se convierte en la que más ha renovado vehículos de este tipo de todo el país.

Por último, Mónica Magaña, diputada local de la comisión de Movilidad, destacó que todas estas unidades son incluyentes, para permitir que pueda subir cualquier persona con discapacidad, niñas, niños, adultos mayores y cualquier persona usuaria del Transporte Público, como parte del compromiso establecido por el Estado para que se traslade de forma segura y eficiente.

¿Cómo se distribuirán los nuevos camiones?

De las 921 unidades que circularán en la ZMG:

818 para rutas convencionales

14 para rutas alimentadoras del Peribús

20 para rutas de Zapotlanejo

43 para la nueva ruta de López Mateos que inicia pruebas este mes

26 unidades para el Macrobús (11 articuladas y 15 duales)

De las 129 unidades para municipios del interior del Estado:

20 para Lagos de Moreno

8 para Ciudad Guzmán

101 para Puerto Vallarta

Renovación de flota:

2020: 956 unidades con 594 MDP

2021: 202 unidades con 100 MDP

2022: 408 unidades con 252.9 MDP

2023: 1050 unidades con 629 MDP

Total: 2616 unidades con 1575.9 MDP

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV