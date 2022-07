Trabajadores de la Secretaría de Hacienda estatal denuncian hostigamiento laboral

Un grupo de empleados de la Secretaría de Hacienda del Estado presentaron quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) para denunciar que les impidieron laborar y los amagaron con despedirlos, sino retiran una demanda que presentaron para reclamar la base y prestaciones.

“Llegamos a la oficina y nos dijeron que ya no tenemos trabajo, pero no nos dijeron por qué nada más nos dijeron así. Yo tengo once años trabajando ahí y no nos han dado base. Soy notificador”, comentó Juan Olmos, uno de los afectados.

Detalló que son alrededor de 60 empleados afectados, quienes laboran en la dirección de ejecución y notificación fiscal, sin base ni prestaciones. Sostuvo que para volver a permitirles el ingreso a laborar les condicionaron retirar el proceso laboral que iniciaron para obtener la plaza.

“Según eso si retiramos la demanda nos siguen dando trabajo, nosotros presentamos demanda para pedir la base y que nos reconozcan los años que tenemos trabajando para que la retiremos. Nos tienen con la pata en el cuello, porque de ahí nos mantenemos. Tengo 63 años, ahorita a dónde me voy, quien me va a dar trabajo”, explicó.

Los empleados afectados señalaron que el lunes volverán a presentarse a laborar y dejaron abierta la posibilidad de manifestarse en la recaudadora 4 y en las oficinas centrales de la Secretaría para obtener una solución.

