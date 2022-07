Tonalá: Gritos, llantos y escapes había al interior de albergue donde quemaron a niña

Gritos, llantos y hasta escapes había al interior del albergue Casa de Vida Camino a la Fortaleza, en Santa Isabel, Tonalá.

En el lugar, ubicado entre las calles José León Santibáñez y San Javier, una niña de 11 años fue rociada con alcohol y recibió una descarga eléctrica con una pistola taser, lo cual le provocó quemaduras en el tórax, un brazo y el abdomen.

“Les decían groserías, les ‘rayaban la madre’, a veces lloraban. Nunca vimos que metieran niños, puros muchachos grandes. Antes no la violaron"

Vecinos del lugar contaron que cada día escuchaban a quienes estaban adentro. Aunque no todos entraban por drogas, sí los dejaban encerrados al menos seis meses.

“En la madrugada a veces se oía que lloraban, gritos y así, pero no sabía que era ahí. Ahora que resultó esto (niña maltratada) ya lo conectamos con lo que escuchamos”, contó Fernando, quien vive por la zona.

En el lugar había unos 30 internos, hombres y mujeres, la mayoría “los veía ya mayores, arriba de 18 o 20 años. Ahí no era para que tuvieran como a esa niña de 11 años, no era un lugar para que estuviera ella”.

“Les decían groserías, les ‘rayaban la madre’, a veces lloraban. Nunca vimos que metieran niños, puros muchachos grandes. Antes no la violaron. Lo que el dueño hizo con la niña lo va a pagar, todo se regresa. Una vez yo iba a meter a mi hijo por mal portado, pero me dijeron que los bañaban con agua fría y los trataban mal, que los golpeaban. Ellos no son quien para hacerlo”, compartió Azucena, quien vive a unas casas del lugar.

También contó que antes de este suceso, un interno intentó escaparse brincando de la azotea. Pero, por la altura, se quebró las piernas.

“Se han escapado varios, y para que lo hayan hecho es que sí los maltrataban”, añadió.

JM