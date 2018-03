Toman muestras de ADN a familiares de desaparecidos

Doña Martina Gutiérrez describía con la voz entrecortada la impotencia y desesperación de no recibir la ayuda suficiente del Ministerio Público cuando preguntaba por avances en la localización de su hija, reportada desaparecida el 10 de enero pasado. Secretaria de oficio, a su hija se la llevaron junto a su jefe y a un compañero. “Me dijeron que no moviera nada, que no está perdida, que es levantamiento. Estoy marque y marque no me contestan”, sollozaba.

Ella fue una de las personas que este viernes acudió al Centro de Salud 4, en la colonia La Penal, en Guadalajara, donde se lleva a cabo un programa conjunto entre Fiscalía, Procuraduría General de la República y Policía Federal (PF), que durante tres días harán tomas de muestra de ADN de familiares de personas desaparecidas.

Pedro Hernández, coordinador Estatal de la PF en Jalisco, informó que personal de la Policía Científica de su dependencia participará en este programa de tomas de muestras. En el sitio se habilitó un módulo del Ministerio Público con asistentes a fin de que familiares también puedan hacer sus denuncias desde este viernes al domingo.

El fiscal de Derechos Humanos, Dante Haro Reyes, explicó que esta toma de muestras se hace a fin de cruzar información con otras dependencias para aumentar el número de personas localizadas. “Se está construyendo la base nacional de lo que será un sistema nacional de búsqueda y un sistema estatal de búsqueda”.

De acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), hasta enero de 2018 en Jalisco había un histórico de tres mil 60 personas desaparecidas, lo que coloca a esta entidad en el tercer lugar a nivel nacional con más desapariciones. Tamaulipas y Estado de México son los dos primeros sitios.

Teresa, integrante del colectivo Por Amor a Ellxs, manifestó que este programa es producto de la exigencia de las familias de desaparecidos para obtener alguna respuesta. “En Jalisco, la Fiscalía dice que los casos son de crimen organizado y PGR se niega a recibir la denuncia, después trabajamos en la Ley General de Víctimas y para tener acceso a las garantías de esa ley se necesita tener una denuncia ante PGR, si no los familiares de desaparecidos no son registrados, entonces estábamos en el limbo”.

La base de datos que se construya podrá servir para averiguar si encajan algunos perfiles con los cuerpos que encuentran las autoridades federales en fosas clandestinas. “Y sabemos que no hay fronteras para el crimen organizado, desapareces aquí y pueden encontrarte en Veracruz, Tamaulipas, donde sea. Se hace con el fin de que todos los restos sean identificados”.

Sin embargo criticó la poca efectividad de las autoridades para la identificación de desaparecidos, pues mientras existen más de tres mil denuncias, las autoridades cuentan con más de mil cuerpos ya encontrados que no han sido identificados.

“Hay muchas tomas de ADN durante todos estos años que seguramente están en el bote de la basura de algún funcionario, porque es increíble que haya mil 300 cuerpos sin identificar, ¿cómo es posible si las familias van cada mes a ver las fotografías a ver el terror y no se puede identificar? Algo está pasando, ¿qué puede estar pasando? Vamos a pensar que las muestras las tiran y es una simulación”.

NM