Tlaquepaque propone descuentos en el recibo de agua por mala calidad o falta de servicio

Laura Imelda Pérez Segura, presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, presentó este lunes una iniciativa ante el Congreso del Estado para ampliar los descuentos en el cobro del agua cuando el servicio sea deficiente o inexistente, con el objetivo de beneficiar a más colonias del municipio que enfrentan problemas constantes con el suministro.

La propuesta contempla aplicar un descuento del 50% a quienes reciban agua turbia o de mala calidad, y del 100% a los usuarios que no tengan el servicio, sin importar la colonia donde vivan. De aprobarse, el beneficio se extendería durante los 12 meses del año y sin condicionantes, como estar al corriente en el pago de los recibos, señaló la alcaldesa.

Aunque desde 2023 existe un decreto que autoriza este tipo de descuentos por parte del SIAPA, su aplicación en Tlaquepaque está restringida únicamente a dos colonias: Tlaquepaque Centro y Mirador del Tesoro. Según Pérez Segura, esta limitación excluye a por lo menos 30 colonias más que presentan afectaciones recurrentes en el servicio.

Entre las zonas que quedarían incluidas con la nueva propuesta se encuentran San Pedrito, El Morito, Lomas del Tapatío, Jardines del Tapatío, El Tapatío, Quintero, Salvador Portillo López, Álamo Oriente y Jardines de San Martín, entre otras.

La iniciativa fue presentada con el respaldo de las fracciones de Morena, Hagamos, PT, Futuro y regidores del municipio.

CORTESÍA

Además de la iniciativa, Pérez Segura informó que interpuso una denuncia federal en contra del SIAPA, en ella señala al director del organismo, Antonio Juárez Trueba, y a quien resulte responsable por delitos ambientales, derivados de descargas y afectaciones en suelos y subsuelos en al menos nueve puntos del municipio, lo que ha perjudicado directamente a diez colonias, entre ellas El Mante, Fraccionamiento Revolución, La Duraznera, Ojo de Agua y Jardines de Santa María.

También presentó una denuncia ante la Fiscalía Estatal por negligencia, debido a la falta de mantenimiento en puntos clave como la Presa Las Pintas, Canal Arroyo Seco, Periférico Sur, Tizapán, Fuente del Cosmo y Villa Fontana Sur, así como en diversas calles y arroyos afectados por acumulación de desechos.

Asimismo, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la alcaldesa denunció la violación del artículo cuarto constitucional, que garantiza el derecho a un medio ambiente sano, además de derechos de cuarta generación vinculados al acceso al agua.

"Pero aquí las evidencias están muy claras no nada más no se ha garantizado el agua que es el objetivo principal del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado del Área Metropolitana, si no que además tenemos estos actos ilegales y este trato negligente al menos hacia nuestro municipio", puntualizó.

YC