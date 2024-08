El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque tiene detectadas más de 100 viviendas en las colonias Parques de Santa María y Parques del Bosque que han invadido la zona prohibida del arroyo Seco, por lo que ordena su demolición. Jaime Manzano, director de Protección Civil, destaca que los vecinos deben acreditar la legal construcción y sus propiedades. Acentúa que hay comunicación con la Comisión Nacional del Agua para emitir una actualización de los límites de la zona de resguardo del arroyo, así como darles parte informativo sobre la situación de las viviendas.

En la zona hay fincas que ampliaron sus construcciones hasta el borde con el cauce. Hay una terraza de eventos que tiene instalado un brincolín, así como viviendas que cuentan con alberca y que ampliaron sus inmuebles hasta invadir la zona prohibida. También la parroquia de Nuestra Señora del Favor está involucrada. Se buscó hablar con el párroco sobre la situación, pero no había nadie dentro del inmueble religioso. A la iglesia ya se le apercibió, según el Ayuntamiento.

Jaime Manzano detalla que, debido al riesgo, personal de Reglamentos e Inspección y Obras Públicas acudió con los colonos para exhortarles a retirar las construcciones. Aunque se les brindó un plazo de 10 días, se amplió a 30. “La recomendación es que lo hagan de manera inmediata (el derribo). Hay procedimientos que pueden llevarnos más tiempo… todo dependerá de cómo se lleve cada uno de los procedimientos individuales”.

Del total, dueños de 45 propiedades ya se acercaron con la autoridad para comenzar con el derribo de las construcciones. En Parques del Bosque se tiene identificada una barda perimetral que ha resultado dañada por el paso del agua del arroyo Seco, aunque no corresponde a una vivienda como tal.

Por lo pronto, vecinos reclaman que en anteriores administraciones se determinó que no invadían la zona federal del arroyo y que no se les trata igual que a otros fraccionamientos. Por ello piden que se compruebe que están invadiendo la zona federal, así como garantizar la limpieza del cauce y la seguridad, al acusar hechos violentos contra personas que viven en las colonias.

Javier Ibarra, presidente del Consejo Permanente de la Asociación Civil de los Defensores Jurídicos de Jalisco, aclaró que “la autoridad (municipal) no puede ser ejecutora de una situación, si no ha presentado un contexto de cómo resolver el tema, porque no se trata de emitir un tipo de dictamen, como el que está realizando Protección Civil. Las construcciones están hechas con base en un razonamiento técnico de la construcción”. Agregó que el Ayuntamiento debe garantizar un proyecto que evite violaciones a los derechos humanos.

Bardas, jardines y hasta brincolines. Las construcciones irregulares florecen en el margen del arroyo Seco. EL INFORMADOR/A. Navarro

Vecinos tendrán que acreditar construcciones en el arroyo Seco

Luego de que el Ayuntamiento de Tlaquepaque detectó por lo menos 100 fincas y construcciones que invaden la zona del Arroyo Seco en las colonias Parques de Santa María y Parques del Bosque, el municipio ya tomó cartas en el asunto con el fin de darle solución al problema.

El Gobierno municipal, mediante el área de Reglamentos e Inspección y Obras Públicas de Tlaquepaque, acudió a realizar apercibimientos a vecinos que habitan los inmuebles donde se les exhorta a retirar todo tipo de instalación o construcción lo más pronto posible, lo anterior ante el riesgo que representa estar cerca del cauce del arroyo, principalmente por la posibilidad de que se desborde o genere daños en los inmuebles.

Mirna Avilés Mis, investigadora y coordinadora de Proyectos Estratégicos en Materia Hídrica del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ), recordó que se les brindó varios días hábiles para acreditar las ampliaciones en las construcciones y señaló que la gran mayoría de las viviendas fueron ampliadas fuera del plazo legal.

“A partir de los permisos de construcción cerca de la zona de delimitación federal, cuando se dan factibilidades, se cumplen lineamientos y muchas de estas construcciones se realizan fuera. Muchos de los problemas que tenemos sobre los desbordamientos tienen que ver con el estrangulamiento de los cauces”, expuso la investigadora.

Enfrentan consecuencias

Mirna Avilés Mis mencionó que aquellos vecinos que no presenten en el plazo establecido las escrituras que garanticen la ampliación de sus propiedades se enfrentarán a la posibilidad de demolición por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), instancia encargada del Arroyo Seco.

“Y a partir de ahí, saber quién tiene alguna responsabilidad. Pero en la mayoría de los casos, invaden áreas que no están dentro de su escritura, es decir, se van apropiando de esos espacios que se dejan como franjas de amortiguamiento de los cauces. Si no presentan esas escrituras, puede venir una segunda acción en donde se hace el retiro o demolición de las construcciones que estén invadiendo la delimitación federal”, apuntó.

Javier Ibarra, presidente del Consejo Permanente de la Asociación Civil de los Defensores Jurídicos de Jalisco, aclaró que el municipio no tiene la facultad de amenazar con demoler viviendas, al tiempo que observó que las construcciones en algunos casos ya tienen tiempo, por lo que fueron toleradas anteriormente.

“Hay una serie de construcciones que están con enrejado, mallas, muros y con material sólido. Eso quiere decir que no son de dos ni de tres días, son de más, por lo menos de cinco años de construcción”, explicó Javier Ibarra.

Por ello, instó al Ayuntamiento de Tlaquepaque a presentar una solución al problema, además de garantizar un proyecto que evite violaciones a los derechos humanos, como sería el derribar las aparentes invasiones.

El arroyo Seco, con abundante cauce. EL INFORMADOR/A. Navarro

Un largo historial de peligros

Pese a su nombre, cuando la corriente lo invade se vuelve en una amenaza para quienes se encuentran en las cercanías e incluso las moradas edificadas en los alrededores.

Así es el arroyo Seco, el más peligroso durante el temporal en la metrópoli. Basta recordar que en 2023, un hombre cayó al canal y su cuerpo fue encontrado a 10 kilómetros aguas abajo, en Tlaquepaque.

De 2019 a la fecha, los desbordamientos que sufre durante la temporada de lluvias han causado afectaciones en mil viviendas, lo que se traduce en afectaciones de millones de pesos.

El último problema que detonó fue el socavón en López Mateos, cerca de Periférico en Zapopan, que mantiene cerrada gran parte de esta avenida, causando un alto prejuicio tanto en el tráfico como en el campo laboral de miles de vecinos.