Hacen su "agosto" vendedores ambulantes con el socavón de López Mateos

Desde el sábado pasado muchos vendedores ambulantes se instalaron sobre la Avenida López Mateos antes de llegar al socavón que se abrió a unos metros de Periférico.

Alrededor de una decena de vendedores de pistaches, botanas, tunas, franelas, limpia parabrisas, raquetas, entre otros productos ofrecen a los automovilistas que circulan a vuelta de rueda.

“Todos vendemos por temporadas, muchos de los que andamos aquí son los que vendemos en la carretera a Nogales allá el tráfico es el pan de cada día, aquí serán unos días”, dijo Aurelio Casillas.

La mayoría de los vendedores salen por la tarde a la hora que hay más tráfico en sentido Norte-Sur. “La mayoría no nos dicen nada, uno si nos dicen que nada más estamos estorbando”, explicó Adrián. “La gente no se molesta, no nos dicen nada, algunos nos compran”, agregó Juan.

Los vendedores ambulantes se instalan desde Las Águilas hasta Las Fuentes metros antes donde comienzan a desviar a la gente por el socavón.

De acuerdo con el Gobierno del Estado se prevé que las obras del socavón culminen antes del próximo 10 de agosto. Los trabajos se realizan de día y de noche las acciones para reabrir la vialidad llevan un 33 % de avance.

FS