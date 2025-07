Tlajomulco arranca con programa de atención médica gratuita

Con una inversión inicial de 25 millones de pesos, que alcanzará los 39 millones, el Gobierno de Tlajomulco arrancó el programa "Salud Cerca de Ti", una estrategia de atención médica integral que impactará a más de 15 mil 300 familias en situación de vulnerabilidad en todo el municipio.

Gerardo Quirino Velázquez Chávez, en compañía de la presidenta del DIF Tlajomulco, Bianca Sunderman, y de la secretaría del Sistema de Asistencia Social de Jalisco, Priscilla Franco Barba, encabezaron la presentación del proyecto.

Salud Cerca de Ti es un programa municipal de atención médica gratuita que brinda servicios integrales a familias en situación de vulnerabilidad. EL INFORMADOR/ H. Figueroa.

El programa fue presentado en el Centro Multidisciplinario del Valle, donde también se inauguró la primera de tres clínicas que conforman esta nueva red de salud municipal. Las otras dos se ubican en el DIF Cabecera Municipal y en Los Cántaros.

"Hoy arrancamos el programa social más importante de lo que va de esta administración, con el único propósito de ayudar y apoyar a quienes menos tienen", afirmó Gerardo Quirino, quien reconoció el compromiso del DIF Municipal para hacer realidad esta iniciativa.

Gerardo Quirino explicó que cada familia registrada recibirá una tarjeta personalizada que cubrirá al titular y hasta cinco dependientes directos, incluyendo niñas, niños, personas con discapacidad y adultos mayores. Esta tarjeta, con vigencia anual y opción de renovación, permitirá el acceso a consultas generales, dentales y visuales ilimitadas, así como a dos pares de lentes por año, seis estudios clínicos o ginecológicos anuales y hasta tres medicamentos del cuadro básico al mes, todo sin costo.

Durante el evento, Bianca Sunderman, presidenta del DIF Tlajomulco, subrayó el enfoque incluyente y humano del programa, que representa —dijo— un paso firme para garantizar el derecho a la salud de quienes más lo necesitan: "Creemos que ninguna persona debe quedarse sin atención médica por falta de recursos. En cada una de nuestras clínicas —en DIF Cabecera, en el Centro Multidisciplinario del Valle y en Cántaros— ofreceremos servicios médicos de calidad, con calidez humana. Las puertas están abiertas. Los invito a que se acerquen, a que lo vivan, a que lo compartan. Porque en DIF Tlajo, el motor que nos mueve es actuar, y la cercanía nos hace más fuertes. Bienvenidas y bienvenidos a sus clínicas de salud, Cerca de Ti. Muchas gracias", concluyó la presidenta del organismo asistencial.

Priscilla Franco Barba, reconoció el impacto del programa y reiteró el respaldo del Gobierno del Estado a este tipo de políticas públicas que colocan a las personas en el centro: "Necesitamos programas sociales que respondan a las necesidades de las personas, y no vamos a soltarnos.

Reconocen colonos beneficios del programa

Los habitantes de diferentes colonias de Tlajomulco reconocieron los beneficios del programa.

"Es excelente, vamos a tener un beneficio, es de una gran ayuda para todos los de Tlajomulco. Yo tenía Seguro Social pero me quedaba muy lejos y tiene uno que madrugar, esta clínica me queda más cerca y es gratuito. Yo vivo en Chulavista y tenía que ir hasta la Glorieta del Álamo entonces tenía que madrugar para ser atendida y aquí el multidisciplinario me queda a 20 minutos de mi casa", dijo Patricia Torres Haro.

Patricia Torres Haro, nueva beneficiaria de "Salud Cerca de Ti". EL INFORMADOR/ H. Figueroa.

"A mí me parece muy importante porque a veces uno no tiene para llevar a los hijos al doctor a veces cuando se enferman y me parece genial esta oportunidad que nos dan", dijo

La señora anteriormente tenía Seguro Popular pero se quedó sin ese apoyo por lo que este nuevo servicio le será de mucha ayuda.

"Me gusta porque hay veces que necesitamos atención para una cosa u otra, a mí sí me benefició", dijo Mayra Cervantes López.

Mayra Cervantes López aseguró que "Salud Cerca de Ti" la beneficiará. EL INFORMADOR/ H. Figueroa.

Cindy Gómez Galván, es una madre cuidadora que vive en la colonia Los Eucaliptos y tendrá una clínica en Tlajomulco Centro que le queda a 10 minutos.

" Como madre cuidadora ha sido una necesidad que hemos tenido durante muchos años, entonces ahora el que haya un sistema de salud para nosotros y que sea totalmente gratuito marca un cambio muy significativo para nosotros porque vamos a tener acceso a consultas generales, atención dental, óptica y medicina", comentó.

"Esto significa muchísimo porque incluso mi hijo va a estar asegurado", añadió esta madre cuidadora de un hijo con autismo, epilepsia y síndrome de Heller.

Cindy Gómez Galván, madre cuidadora . EL INFORMADOR/ H. Figueroa.

El Dato

Salud Cerca de Ti es un programa municipal de atención médica gratuita que brinda servicios integrales a familias en situación de vulnerabilidad. Inversión total: hasta 39 millones de pesos.

Clínicas participantes:

Centro Multidisciplinario del Valle

DIF Cabecera Municipal

DIF Los Cántaros

Tarjeta de afiliación:

Cobertura para hasta seis personas por familia

Vigencia de un año, renovable

No interfiere con otras coberturas médicas

Servicios incluidos:

Consultas médicas, dentales y visuales ilimitadas

2 pares de lentes graduados por año

6 estudios de laboratorio clínico o ginecológico al año

3 medicamentos del cuadro básico al mes

Cobertura:

Primera fase: 2,500 familias

Segunda fase: 12,800 familias más

Total: 15,300 familias beneficiadas

