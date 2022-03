Tlajomulco: Bomberos municipales han atendido más de mil incendios este año

Los bomberos de Tlajomulco de Zúñiga han combatido más de mil incendios de todo tipo en lo que va del año 2022; la mayoría de estos se localizaron en pastizales.

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco informó que tiene una capacidad de respuesta de entre cinco y 10 minutos ante emergencias. Además, está conformada por 116 elementos que tienen a su disposición un helicóptero y 24 vehículos de respuesta.

“Afortunadamente hemos trabajado sin novedad, todos los elementos han salido ilesos igual que los ciudadanos afectados por algún incendio”, comentó Felipe de Jesús López Sahagún, Director de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco.

“Los compañeros tienen un gran espíritu de servicio, tienen una gran vocación para servir a la ciudadanía, sin importar el tiempo que pueda prolongarse un incendio, para nuestros compañeros bomberos, lo primero es encontrar a las personas con bien”.

Mediante un comunicado, se detalló que los bomberos reciben constantemente capacitaciones en temas de profesionalización en rescates y evacuaciones en helicópteros; atención a emergencias de mayor magnitud; rescate acuático; manejo de extintores; física y química del fuego y cursos de incendios forestales.

“Uno de los objetivos estratégicos es fortalecer el perfil de cada uno de los elementos para poderlos direccionar a cada tipo de servicio y particularidad que se pueda presentar en el municipio”, explicó López Sahagún.

“Están atentos ante cualquier emergencia, ya sea un incendio, un choque, alguna persona prensada o ahogados, están siempre a la disposición y alertas a todos los movimientos que podamos hacer”.

¿Dónde reportar una emergencia a los bomberos?

Ante cualquier situación de emergencia en Tlajomulco, la Dirección de Protección Civil y Bomberos pone a disposición los números telefónicos: 911 y el 3332834545 del C4.

¿Cómo prevenir un incendio?

La corporación recomienda medidas como no encender fogatas, no tirar basura, revisar constantemente las condiciones mecánicas de los vehículos, cerrar correctamente las válvulas de gas cuando no se necesite y desconectar los aparatos eléctricos en desuso, evitar el encendido de fuego en terrenos y reportar de inmediato el avistamiento de fuego o humo.

El Dato

Incendios atendidos este 2022

Total: mil 040 incendios

755 fueron en pastizales

99 en casa habitación

88 por acumulación de basura

31 de llantas, 29 forestales

14 de vehículos

10 de madera

Tres en comercio

Tres de postes

Dos en edificios

Dos de cables

Dos de alcantarilla

Uno en bodega

Uno por explosión de pipa

Fuente: el Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4)

GC