La Comisaría de Seguridad de Tlajomulco de Zúñiga, lanzó una convocatoria para contratar a más policías municipales.

La convocatoria es para que las personas interesadas participen en el proceso de reclutamiento, selección y formación inicial, así como para el ingreso de elementos que ya hubieran prestado sus servicios en esta u otras corporaciones.

Eduardo Alonso Silva, comisario de Tlajomulco, informó que se trata de dos convocatorias: una es para policías de nuevo ingreso y la otra es para policías que ya cuentan con el Certificado Único Policial (CUP).

Se precisa que, en caso de que quienes aspiren a esta segunda convocatoria no tengan vigentes los exámenes de control y confianza, serán programados para las evaluaciones.

Los aspirantes a policías de Tlajomulco, deberán someterse a los exámenes médicos, físicos, psicológicos, de conducción de vehículos y quienes aprueben la primera etapa, serán sometidos a las Evaluaciones de Control de Confianza.

ESPECIAL / GOBIERNO DE TLAJOMULCO

Entre las prestaciones que ofrecen, están: sueldo mensual de 18 mil 225.70; aguinaldo de 50 días de salario; dos periodos vacacionales en el año de 12 días cada uno; seguro de vida por un millón de pesos; seguro de gastos médicos por hasta por un millón de pesos y bono mensual estatal.

Los requisitos son: tener un máximo de 40 años de edad; saber manejar vehículos y/o motocicletas; no haber sido condenado por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal; haber concluido el nivel bachillerato; no estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido como servidor público; no tener en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública algún impedimento para ser seleccionado y en caso de los reingresos, contar con el Certificado Único Policial vigente.

Los interesados deberán presentarse personalmente con la documentación solicitada a partir de la publicación de la convocatoria, de lunes a viernes de las 07:00 a las 15:00 horas, en la Dirección de Planeación y Evaluación de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, ubicada sobre Circuito Metropolitano Vicente Fernández Gómez número 440, en la colonia La Providencia, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Las convocatorias pueden ser consultadas en el siguiente enlace:

https://tlajomulco.gob.mx/unirse-policia-preventiva

MV