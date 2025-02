Crimen organizado operaba crimen desde la Policía de Teocaltiche

La Fiscalía de Jalisco intervino a la Policía de Teocaltiche y el primer hallazgo es que se encontró un sistema de videovigilancia operado por el crimen organizado. El objetivo: tener información y vigilar desde la Comisaría distintos puntos del municipio mediante cámaras y circuitos cerrados.

“Estaba al interior de las instalaciones municipales y era controlado desde otras oficinas paralelas por el propio crimen organizado. Parece ser que el director de este C2 (Centro de Control y Comando) trabajaba directamente para este grupo criminal y es una de las personas que fueron privadas de su libertad en Teocaltiche”, reveló el gobernador Pablo Lemus. Se refiere a uno de los ocho policías plagiados el pasado martes, de los cuales cuatro ya fueron encontrados muertos. Incluso, todo apunta a que el operador se hallaba entre los agentes asesinados.

Apuntó que desde este sistema ilegal se informaba a los criminales, por ejemplo, sobre el paso de las patrullas y de los operativos de la Policía estatal o de la Guardia Nacional.

El pasado 23 de enero y luego del hallazgo de varios coches “monstruos”, las Fuerzas de Operaciones Estratégicas de Protección Ciudadana de Jalisco localizaron en cerros y brechas otro sistema con varias cámaras profesionales de uso policial y militar. El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, informó que se trataba de equipos con un alcance de hasta 500 metros, con vigilancia de 360 grados y visión nocturna, con internet satelital y de operación vía inalámbrica.

El gobernador aclaró que el sistema de videovigilancia no se relaciona con la alcaldesa Silvia Margarita Villalobos Delgado, sino que se presume que las pasadas autoridades están relacionadas, como el exalcalde Juan Manuel Vallejo Pedroza, quien no se encuentra localizable y era investigado por autoridades estatales y federales desde 2023, “debido a posibles nexos con grupos delictivos”. “Lo que me informó la presidenta municipal de Teocaltiche es que (Vallejo Pedroza) rindió protesta como regidor e inmediatamente solicitó licencia y salió. Parece que se fue a Estados Unidos”.

La seguridad del municipio permanece en manos de la Secretaría de Seguridad estatal y la Guardia Nacional, mientras continúan las investigaciones tras la intervención de la Comisaría de Teocaltiche, al igual que la de Villa Hidalgo.

El gobernador refirió que los 62 agentes municipales que habían sido presentados ante la Fiscalía para rendir sus declaraciones ya regresaron, aunque desarmados para continuar con las labores de proximidad ciudadana. Otros 45 policías serán llevados ante el Ministerio Público para que rindan su declaración.

Para Rogelio Barba, académico de la UdeG, el que existiera el sistema de videovigilancia en la Comisaría y operado por el crimen, rompe con toda la confianza que se debe tener en las autoridades, pues en lugar de servir a la ciudadanía, trabajan para el crimen organizado. “Entregaron el servicio de seguridad pública a la delincuencia organizada. De esta forma ellos pueden extorsionar y vigilar todos los movimientos de ese municipio, que no llega ni a los 50 mil habitantes. Con esto pueden saber todo: quién entra y sale del municipio… quién entra al Palacio Municipal, con quién se encuentra el comisario, entre otras cosas. Todo esto es información privilegiada”.

Agregó que es imposible que la estructura del Gobierno municipal no se percatara de la existencia de este sistema.

Con apoyo aéreo y terrestre se realizan las investigaciones y el operativo en la zona. ESPECIAL

Buscan en todo Altos Norte a los policías desaparecidos

Aunque el jueves se confirmó la identificación física de cuatro de los ocho policías de Teocaltiche plagiados el pasado martes cuando se dirigían a hacer trámites relacionados con sus exámenes de control y confianza, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, insistió en que la búsqueda continúa para dar con el paradero de los otros cuatro elementos, así como del chofer que los trasladaba.

El mandatario dijo que los operativos para localizarlos se llevan a cabo en los municipios que conforman la Región Altos Norte del Estado, donde se presume pueden estar, según los indicios reunidos hasta ayer. La búsqueda se hace principalmente en el mismo Teocaltiche, Villa Hidalgo, Encarnación de Díaz y Ojuelos.

“La información que tenemos es que pudieran estar más hacia la zona de Altos Norte, no tanto en Altos Sur. Por eso los operativos están desplegados allá en coordinación con la Guardia Nacional y con el Ejército Mexicano”.

Descartó, por ahora, que la búsqueda se extienda hacia los municipios aledaños de Zacatecas y Aguascalientes. “En este momento no tenemos información de que pudieran haber sido trasladados a algún Estado colindante, por eso lo estamos haciendo principalmente en Jalisco”, manifestó Lemus Navarro.

Dijo que hasta ahora no se ha establecido comunicación alguna por posibles negociaciones de rescate, y añadió que confía en que, pese a que han pasado ya tres días desde el plagio, puedan encontrase con vida a los elementos y al chofer. “Yo sí confío. Creo que hay que tener siempre una llamita de esperanza. Y claro que estamos haciendo todo el esfuerzo para recuperarlos con vida”, externó. Refirió que si bien han circulado videos en los que presuntamente aparecen algunos de los elementos hoy desaparecidos, señalados por vínculos con el crimen organizado, e incluso uno de ellos es señalado como el operador del centro de comando y control apócrifo hallado como parte de la intervención a la comisaría, todavía no se puede sostener una acusación en su contra.

Afirmó además que los oficiales contaban con los exámenes de control y confianza vigentes, mismos que venían a ser actualizados a la Zona Metropolitana de Guadalajara.