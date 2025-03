Los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas recriminaron la ausencia del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, a la visita al rancho Izaguirre, en Teuchitlán, pese a que él había convocado a los buscadores, académicos y medios de comunicación al lugar un día antes, y acusaron que, para el Gobierno Federal, los colectivos son una "burla".

Raúl Servín, integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, sostuvo que la ausencia del fiscal es "una falta de respeto hacia nosotros".

"Ellos quedaron formalmente de estar aquí. Yo creo que merecemos el respeto o somos una burla para ellos, porque esto no es nada sencillo. Es algo súper grave, por lo que ellos deberían de estar aquí porque quieren tomar cartas al asunto. Pero somos una burla más de ellos", mencionó.

El fiscal general canceló su participación en el recorrido a las 10:00 horas, una hora antes de la cita para abordar los camiones en la Fiscalía General de la República (FGR) Delegación Jalisco. No se dieron razones de su ausencia, por lo que los colectivos lamentaron que, una vez más, las autoridades no toman con seriedad la crisis de desaparecidos en el país.

Liliana Meza, presidenta del colectivo Luz de Esperanza, afirmó que presentaron una queja conjunta en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por el actuar de las autoridades en el caso y el recorrido que les brindaron, el cual calificaron como un "circo", una "burla" y una "visita a un museo".

"Nuestro expresidente siempre minimizó este problema de la desaparición, y ahora nos damos cuenta de que sí era para tanto, no sólo en Jalisco. No han cambiado las cosas, y de verdad esperábamos que el fiscal nos diera la cara y pudiéramos hablar de cómo se iba a trabajar, de cómo podíamos trabajar no sólo este punto, sino otros puntos. Pero triste y desgraciadamente aquí no hubo nadie que nos atendiera, esto fue un teatro, tristemente un teatro".

El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, tampoco acudió a la visita al rancho, lo que generó descontrol y falta de logística para el recorrido, reconocieron los buscadores. No se explicaron los procesamientos del predio ni se ha avanzado en las indagatorias, pues la mayoría de las labores encontradas fueron realizadas por los mismos colectivos que intervinieron el lugar antes que las autoridades.

"A pesar de que no nos querían dejar pasar distintas autoridades, nos cruzamos y nos metimos. Pero ahora sabemos porque no nos dejaban entrar: porque esto era un teatro. Ni había fiscal, ni había trabajo, ni había avances, ni había nada", añadió Meza.

