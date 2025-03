Luego de que el rancho Izaguirre en Teuchitlán, campo de exterminio del crimen organizado donde se han localizado más de mil 300 indicios de personas desaparecidas, fuera abierto para colectivos de búsqueda, éstos señalaron que “fue una burla”, pues esperaban reconocer las prendas de ropa, zapatos y artículos personales de sus familiares, pero sólo encontraron un “tour del lugar”.

“Esto fue una burla para todas las madres buscadoras que vinimos. No se vale que jueguen con nosotros. Yo vengo de Lagos de Moreno. No se vale que jueguen con nuestro dolor porque las autoridades quizá necesitan tener una persona desaparecida para que se pongan a trabajar. Pero no les deseo que anden como nosotros en los cerros, Semefo, en las prisiones buscando a nuestro familiar desaparecido”, comentó tras salir del rancho una madre buscadora, quien prefirió mantener el anonimato.

Por su parte, Ana Rosa Vázquez, buscadora independiente, reclamó que las autoridades ya no trabajan en el rancho, pues no hay nadie que cuide durante la noche el predio. Además, señaló que llegó con la esperanza de encontrar indicios de su hijo, quien desapareció hace siete años en el Cerro del Cuatro.

A su llegada a la brecha que conduce al rancho, los colectivos de búsqueda irrumpieron el cordón de seguridad que mantenían policías estatales y de la Fiscalía de Jalisco para impedir el paso al campo de exterminio. Los padres y madres buscadoras caminaron cerca de un kilómetro hasta llegar al zaguán con la leyenda “rancho Izaguirre”.

Sin embargo, apenas 20 minutos después comenzaron a salir los primeros integrantes de los colectivos, pues fue “una mentada de madre para todos nosotros”, calificó Ana Rosa.

Ni el fiscal del Estado, Salvador González de los Santos, ni el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, estuvieron presentes durante el recorrido, pese a la exigencia de los padres y madres buscadoras.

En tanto, los colectivos afirmaron que, si las autoridades no van a trabajar, “que les den palas, picos o la oportunidad para que nosotros busquemos a nuestros hijos”.

YC