Ante el hallazgo de un presunto campo de exterminio en Teuchitlán, Erika Pérez, presidenta de Morena Jalisco, calificó el hecho como una tragedia y solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar una investigación seria y transparente del caso.

“No podemos seguir normalizando que Jalisco sea tierra de fosas, de desapariciones y de impunidad” , declaró la líder morenista.

Aseguró que los hechos son la muestra de un gobierno que no puede garantizar la seguridad a sus ciudadanos, de ahí la necesidad de que autoridades federales intervengan.

“Si no han podido, si no han querido, entonces es momento de que el gobierno federal intervenga. Es urgente que la Fiscalía General de la República atraiga el caso y realice una investigación seria y transparente”.

Para finalizar, expresó su respaldo a las y los colectivos de madres buscadoras. “A las familias que siguen buscando: no están solas. Sus voces deben ser escuchadas, su dolor no puede ser ignorado. Desde Morena Jalisco, exigiremos justicia y actuaremos para que estos horrores no se repitan. Jalisco merece vivir en paz, y si el gobierno estatal no es capaz de garantizar, exigimos que la Federación tome el control.”

