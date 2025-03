Analizarán si FGR atrae caso de rancho de Teuchitlán: Sheinbaum

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció durante su conferencia de prensa matutina que analizarán si la Fiscalía General de la República (FGR) atrae el caso del rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, un presunto campo de "entrenamiento" del crimen organizado y donde se localizaron cientos de prendas y restos humanos.

La Mandataria calificó el hallazgo como "terrible" y señaló que corresponde a las fiscalías, al gabinete de seguridad y al Poder Judicial investigar el caso y sobre todo, determinar si la finca había sido asegurada o no.

"Obviamente es terrible. Ahora, que corresponde al Gabinete de Seguridad, a las fiscalías y en su momento a los tribunales y al Poder Judicial, pues investigar o en particular, en este caso que entiendo que ya se había hecho un, no sé si fue cateo exactamente, la Fiscalía estatal; (investigar) por qué después no resguardaron el lugar; pues hay que hacer una investigación de qué fue lo que pasó".

Sheinbaum Pardo indicó que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, está en contacto con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch y con la FGR.

"El gobernador, hay que decirlo, también está en esto, está muy en contacto con el secretario de Seguridad y con la Fiscalía General, (para) si es necesario atraer el caso. Lo están revisando".

El gobernador Pablo Lemus dijo el domingo en la Ciudad de México que no descartaba la intervención de la FGR para investigar más del sitio.

El sitio fue asegurado desde el pasado miércoles y se ha reforzado su procesamiento tras la intervención del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco tras el hallazgo de restos humanos en el predio y que había sido asegurado desde septiembre de 2024, incluso, el colectivo afirma que se trata de un crematorio clandestino.

Hasta el momento, la Fiscalía del Estado ha localizado cinco lotes de restos óseos fragmentados, 400 prendas que incluyen ropa, calzado y mochilas, entre otros hallazgos.

