Taxis viejos siguen operando en Guadalajara, y cobran lo que quieren

No sólo los taxis de plataforma presentan fallas en el servicio; los taxis tradicionales, conocidos como “amarillos”, también mantienen prácticas que violan lo establecido en los estatutos locales.

Un ejemplo es el cobro por taxímetro. Según el artículo 270 de la Ley Estatal de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado, los taxis deben sujetarse a una tarifa regida por un taxímetro basado en las tarifas previamente establecidas y entregar un recibo al finalizar el servicio. Sin embargo, muchos taxistas prefieren no usar el taxímetro, alegando que las tarifas quedaron obsoletas, ya que no se han actualizado en 13 años, y no reflejan el aumento en el costo del combustible.

“Yo no confío en los taxímetros de los taxis amarillos. Hemos escuchado tantas historias que no sabemos si lo traen alterado. Por eso, cuando tengo una emergencia y tomo un taxi, pregunto desde antes de subirme cuánto me va a cobrar”, dijo Luis Morales, usuario de este transporte.

Las tarifas vigentes, establecidas en 2011, dividen el servicio en horario diurno (de 06:00 a 22:00 horas) y nocturno (de 22:01 a 05:59 horas). El costo inicial diurno es de 8.50 pesos, con un precio adicional de 6.45 pesos por kilómetro, y de 136.65 pesos por hora. La tarifa nocturna inicia en 9.68 pesos, con un costo de 7.11 pesos por kilómetro y 171.10 pesos por hora. Sin embargo, desde diciembre pasado, la Comisión de Tarifas no ha sesionado para revisar y actualizar estos montos.

Además, persisten en la ciudad taxis con más de 10 años de antigüedad, lo cual va en contra del artículo 164 del reglamento de la ley estatal en la materia, que establece este límite para vehículos de gasolina. Ejemplos incluyen algunos Tsurus observados en la zona metropolitana.

“Uno ya no sabe para dónde hacerse: los taxis de plataforma cancelan viajes y cobran aunque no los uses, y los amarillos no tienen una tarifa transparente y cobran lo que quieren”, comentó Juan Luis Chávez, un usuario afectado.

La Secretaría de Transportes anunció en junio un fondo de 20 millones de pesos para ayudar a taxistas con vehículos viejos a renovar su unidad, con apoyos de hasta 67 mil pesos. Sin embargo, para agosto, sólo 99 taxistas habían sido beneficiados de los 300 contemplados, según reportó la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, según lo firma su secretario, Jorge Israel García Ochoa.

El pasado 15 de octubre René Caro Gómez, coordinador general estratégico de Gestión del Territorio, informó que “en la primera entrega del año” el Fideicomiso del Fondo Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Jalisco (bajo el cual se entregan los apoyos) recibió casi 140 solicitudes, de las cuales 118 fueron aprobadas.

El académico Rafael González Bravo, de la Universidad de Guadalajara, señala que es urgente que las autoridades revisen el servicio de taxis y generen estrategias para mejorarlo conforme a la ley. “Es necesario evaluar el servicio tanto de taxis de plataforma como de los tradicionales para determinar si se requiere alguna nueva política pública”, dijo.

Estas deficiencias, advierte, han provocado que los ciudadanos cada vez dependan menos del transporte público y recurran a medios alternativos, como motocicletas, que aumentan la motorización de la ciudad.