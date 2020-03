Tapatíos "hacen fila" para comprar cachito para rifa de avión presidencial

“¿Me da un cachito para la rifa del avión?” preguntó la señora Josefina. “No han llegado, llegan en un rato”, responde la encargada del puesto de pronósticos. Josefina se gira y mientras ve una fila de siete personas en el puesto, platica que ella tenía entendido que el cachito del avión se vendían el día de hoy y quería comprar uno o más para ayudar al presidente.

Josefina agrega que: “No se bien si compre más de uno, estoy por verlo, pero bueno, me dijeron que viniera al rato (...) yo voy a regresar más tarde”. Al igual que ella, está el señor Luis quien explica que estuvo esperando en la fila para comprar su cachito. “Yo dije, hoy que pasó la quincena y si traigo dinero puedo comprarlo ¿verdad? pero pues todavía no está, que hay que esperar, a mi me dijeron que hasta el jueves van a estar a la venta (...) es lo menos que puedo hacer para ayudar, de por sí está mal la cosa, por eso lo voy a comprar”.

El señor Luis, reclama que en ninguno de los puestos de pronóstico hay alguna hoja que avise que aún no están a la venta. “Por lo menos deberían de avisar para que uno no haga fila”.

La fecha de venta al público de los cachitos del avión estaba programada para el día lunes 2 de marzo pero el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó este mediodía que los cachitos están en proceso de distribución, y que de momento esperarán para dar la fecha de venta al público pero prevé sea antes del 15 de marzo.

El cachito del avión presidencial tiene un costo de $500 pesos y estarán a la venta seis millones de cachitos. Si se vende el total de cachitos expedidos, el Gobierno recaudará tres mil millones de pesos, de los cuales pretende destinar dos mil 500 millones de pesos a comprar equipos médicos para hospitales.

El resto del dinero se usará para mantener el avión en un hangar de un aeropuerto público a cargo de la Fuerza Aérea, un monto que, según el Presidente, alcanza para cubrir esos costes asociados durante dos años.

GC