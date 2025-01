Tapatíos empeñan pertenencias para salir de apuros

Ya estamos en el primer mes del año, y con ello llega la conocida “cuesta de enero”, en la cual no sólo deben saldarse pagos fijos como el predial o el refrendo vehicular, sino que, además, es el mes en el que la mayoría de los comerciantes hacen el ajuste en los precios de los productos y servicios que impactan el presupuesto de las familias.

Hay quienes tienen gastos extra, y que, ante la falta de liquidez o recursos, optan por la práctica del empeño de sus bienes en las diversas instituciones destinadas a prestar efectivo a cambio de una prenda como garantía.

Así lo hizo Julio César, quien decidió empeñar un rosario de plata por el cual le dieron 500 pesos en una casa de empeño del Centro de la ciudad, dinero que, dijo, usará para salir del apuro de acudir a una cita médica.

“Desde hace unos días me empecé a sentir mal de una pierna, por lo que me recomendaron ir con un angiólogo, pero ya no me ajustó lo que me pagaron el mes pasado, y por eso quise venir a empeñar mi rosario. Me dieron un mes para pagarlo, y espero que, si todo sale bien, poder venir a recuperarlo. Sólo me van a cobrar 90 pesos extra para sacarlo”, dijo el hombre.

Roberto es otro de quienes decidieron acudir a solicitar dinero a cambio del empeño de sus bienes. Él llevó un sartén de gran tamaño que había adquirido cuando se casó. Su urgencia se debió a que está enfrentando un juicio y su agencia de publicidad no le ha dado los recursos suficientes para pagar lo que se requiere.

“He tenido dificultad con mi trabajo, porque desde pandemia perdí algunas cuentas de clientes que tenía y estoy pagando lo de un juicio, entonces he gastado un montón de dinero y pues ahorita ya se me dificultó. Me separé, y como vivo solo, el sartén se me hacía gigante para mí, por él me dieron tres mil 200 pesos. Espero pronto poder salir, porque mi intención sí es recuperarlo”, dijo Roberto, quien señaló que no es la primera vez que acude a esta práctica para poder solventar sus gastos.

De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del Inegi, en México existen al menos siete mil 649 empresas o negocios que fungen como casas de empeño, de las cuales 449 se encuentran en el estado de Jalisco.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros recordó que las instituciones de asistencia, como Nacional Monte de Piedad o Fundación Rafael Dondé, tienen montos de operación más económicos que las empresas privadas.

Recomendaciones