Tapatíos celebran 15 años de la Vía RecreActiva

Candelaria Domínguez acude con regularidad a la Vía RecreActiva acompañada de su esposo, su hijo y sus nietos. La familia hace el viaje desde la zona del Estadio Jalisco y juntos cruzan el centro de la ciudad por la avenida Juárez que más adelante se vuelve Vallarta, hasta llegar a la Glorieta Minerva.

"Desde que inauguraron somos muchos de bicicleta. Ahorita ando estrenando mi bici", cuenta Candelaria con orgullo mientras descansa a frente a la Minerva.

Como ella, alrededor de 200 mil habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) acuden domingo a domingo a aprovechar el cierre de calles que se realiza en diferentes puntos de la urbe desde el 8 de septiembre de 2004 para que ciudadanos en bicicletas, patines, scooters o simplemente corriendo puedan disfrutar de las calles sin la presencia de automóviles.

Este domingo, como parte de los festejos por los 15 años de la Vía, el Ayuntamiento de Guadalajara llevó a cabo una pasarela donde jóvenes atletas del Consejo Municipal del Deporte (Comude) Guadalajara posaron en vestidos de quinceañeras ante la vista de usuarios de la vía.

Tomás Gallo Padilla, director de Comude Guadalajara, explicó que las jóvenes representan a la generación para quienes la Vía Recreactiva ha sido una realidad que las ha acompañado toda la vida. Además, personal de la Comisaría tapatía realizó una exhibición de la unidad K9, donde los canes policías pudieron alardear de sus habilidades frente a los ciclistas.

"El proceso de transformación que ha tenido la Vía RecreActiva ha sido muy importante. Al grado que hemos sido catalogados como la segunda ciclovía más importante del mundo, solo detrás de la emblemática ciclovía Bogotá que atiende a más de un millón de personas", dijo Gallo Padilla.

Enfundada en un vestido rojo, Alejandra Martínez, fue una de las jóvenes que participaron en la pasarela. La chica, quien también es jugadora de soccer, afirmó que ella acude con frecuencia a la vía para pasear a sus mascotas o para divertirse acompañada de sus amigos. También opinó que debería haber más vías de las que hay actualmente pues "nos hace falta ejercicio a las personas".

Luego de la pasarela, se repartió el pastel conmemorativo entre los usuarios de la Vía y las jóvenes participantes, algunos de los cuales permanecieron en la Glorieta Minerva para escuchar la participación de la Banda Musical del Estado de Jalisco.

En frases

"La Vía es muy buena, no solo para el ciclista. Hay más unión en las familias, porque ya salen todos, pueden salir hasta personas de la tercera edad en silla de ruedas. Los niños pueden convivir más con los papás. Es una de las mejores ideas del gobierno y ojalá nunca la quiten".

Fernando Vázquez Topete, usuario



"Puedes salir, es familiar. Convives y haces deporte. Si antes no puedes porque la ciudad no está para andar en bici entre semana, el domingo sí puedes. Yo tenía como seis años cuando compraron una bicicleta en mi casa. He manejado bicicleta desde hace más de 50 años"

Candelaria Sánchez, usuaria



"Me gusta el ejercicio que haces y conocer la ciudad. Te la pasas bien, aparte de que disfrutas el domingo por las mañanas. La bicicleta es uno de los mejores inventos que ha habido. Te trasladas a cualquier lado, cuidas tu salud y cualquiera puede usarla"

Israel Picasso, usuario



"Entre semana las cosas están atareadas. Pero ya los domingos, sirve de 'relax'. Se pone bien y uno puede andar en bicicleta o correr".

Juan Carlos Jiménez, usuario

IM