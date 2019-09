Proyectan circuito completo en Vía RecreActiva

La Vía RecreActiva cumple este mes su 15 aniversario, sumando un total de ocho millones de usuarios al año y 153 mil cada jornada. Lucy Barriga, impulsora del programa, indicó que “el mayor éxito de la Vía es que los ciudadanos han respondido bien y que hemos logrado conectar el Oriente y el Poniente. Se ha borrado la línea de la Calzada. Logramos cohesión social y el programa con más participantes que cualquier evento deportivo”.

Añadió que “aún falta mucho por hacer”, por lo que es importante asignarle más presupuesto.

Para continuar con su crecimiento, los municipios buscan completar el circuito y unir a Guadalajara con Tonalá y el Norte de Zapopan. Pretenden que sea el próximo año cuando se comience con los estudios que permitan cristalizarlo.

“Es una idea interesante a la cual podemos caminar, pero dependerá de cómo vayamos generando los proyectos y estudios relativos para garantizar que esto suceda desde una perspectiva óptima”, resaltó Tomás Gallo, director del Consejo Municipal del Deporte (Comude) de Guadalajara.

Señaló que necesitan recursos para la proyección y análisis de los resultados de impacto. Después revisarán cuánto cuesta materialmente hablando y las actividades del tramo a crecer. Por último, se buscará actualizar el gasto corriente para el Comude de Guadalajara.

“Nosotros estamos empujando para tratar de incorporar para el próximo año al presupuesto del Comude el dinero suficiente para hacer los estudios y poder hablar de fechas de implementación”, explicó.

Por su parte, Zaira Zaragoza, jefa de vinculación y coordinación de la Vía RecreActiva en Zapopan, refirió que conectarse con Guadalajara por el Norte es una de cuatro fases que buscan lograr en este trienio. Coincidió con Gallo en que podrían comenzar el próximo año si consiguen el apoyo económico.

Sin embargo, Antonio Flores, director del Comude de Tonalá, opinó que falta difusión del tramo en este municipio y que para ellos lo principal es arreglar las vialidades por donde hoy en día pasa la Vía, pues es una de las causas por las cuales la gente no asiste, dijo.

“Para nosotros es importante unirnos con Guadalajara y tener más circulación. Ahorita sólo tenemos el proyecto mental porque estamos viendo lo de la infraestructura vial”, dijo.

El director del Comude tapatío añadió que con el cierre de circuito los usuarios en el lugar se incrementarán.

Parte del éxito del paseo dominical es que cuenta con actividades para diversos sectores. EL INFORMADOR/F. Atilano

Aumentarán actividades para mejorar la Vía RecreActiva

Con el fin de mejorar la Vía RecreActiva en sus 62.5 kilómetros, los encargados de ésta en cada municipio planean mejorar y aumentar las actividades que existen.

Tomás Gallo, director del Consejo Municipal del Deporte (Comude) Guadalajara, indicó que, para ello, ya se vinculan con organizaciones civiles que, domingo a domingo, cambian alguna actividad en el recorrido.

“Si no tenemos una oferta constante y cambiante la gente no va a ir. Debemos darle la continuidad para darle una oferta a la gente y que siga disfrutando. (Las organizaciones) pueden hacer lo que quieran en la vía, mientras no tenga que ver con política”, dijo.

Por su parte, Zaira Zaragoza, jefa de vinculación y coordinación de la Vía RecreActiva en Zapopan, indicó que en el municipio el personal está altamente capacitado con todo lo que se tiene que hacer a lo largo de la jornada, sin embargo, con el fin de tener mejores materiales y recursos, se les dotó de nuevos uniformes, así como de señales y otros elementos para las vialidades que fueron parte de un monto de 3.5 millones de pesos.

Además, Moisés Castro Rubio del Comude San Pedro Tlaquepaque, informó que en el municipio planean aprovechar las actividades típicas, como la artesanía. También buscan incluir talleres de dibujo y pintura e invitar personas externas como escuelas o grupos con el fin de que conozcan lo que se hace.

Aunque, destacó, en el Consejo están sujetos al recurso que les asignen: “Hacemos lo que podemos o con lo que tenemos”, pero también hace falta empatía de los habitantes. Pese a que tiene 11 años en Tlaquepaque, hay quienes siguen obstruyendo las calles y banquetas, lo que reduce los espacios y provoca que menos gente vaya.

Tonalá, por otro lado, ha sido uno de los municipios más rezagados en este proyecto, por eso, Antonio Flores, encargado del Comude de ese municipio, indicó que buscarán arreglar las vialidades, pero también regresar la oferta de actividades que había con talleres de pintura, dibujo, brincolines y ajedrez, entre otras.

“Queremos hacer un escenario para cuestiones artísticas locales y, dentro de las cuestiones tradicionales, está la artesanía, por lo que buscaríamos tener talleres. También tendrían que unirse a otras dependencias del municipio”, detalló.

Los éxitos de la pedaleada

Como impulsora de la Vía RecreActiva, Lucy Barriga, quien trajo la idea desde Bogotá, señaló que en 15 años el programa ha tenido varios éxitos, como haber logrado sobrevivir a los cambios de administración, que el primer día llegara más gente de la esperada e incluir también a los días festivos.

Pero, el que considera el más importante, es que se ha logrado desdibujar la línea de clases y ha obtenido la respuesta de los ciudadanos que la visitan, conectando el Oriente con el Poniente.

“Logramos cohesión social, el esparcimiento, logramos el programa con más participantes que cualquier evento deportivo porque podemos llenar unas cuantas veces el Estadio Jalisco”, expresó.

Sin embargo, para Barriga aún falta hacer de éste un espacio para la educación, pues, aunque anteriormente había estaciones de lectura, ahora ya no existen.

“En este espacio, que es de tiempo libre y de descanso, es donde mejor podemos educar a la gente y nos ha hecho falta esto. Podríamos sacar varios programas para que la gente ayude a respetar hasta el semáforo”.

Agregó que otro tema son las campañas de prevención para la salud con actividad física, pero también promover atractivos culturales y turísticos de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

NUMERALIA

62.5 kilómetros de extensión y 13 rutas operativas conforman el programa

675 servidores sociales, en promedio

146 guías que coordinan el paso

85 montadores de logística

41 dependencias municipales y estatales

82 instituciones educativas dan apoyo

933 vallas para delimitar el paseo

Más de 30 actividades permanentes cada jornada

Tapatíos y zapopanos, los que más asisten

De acuerdo con un análisis realizado por el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), ocho de cada 10 personas que asisten a la Vía RecreActiva provienen de Guadalajara y Zapopan.

Mientras que Tlaquepaque y Tonalá representan a uno de cada 10 y el resto de los municipios metropolitanos otro 1%.

El estudio, además, comprueba lo dicho por Lucy Barriga: hay un desdibujamiento de las barreras sociales, ya que, en todos los puntos de levantamiento hubo usuarios de más de un municipio de origen.

En este circuito, todos los miembros de la familia están invitados. EL INFORMADOR/Archivo

Óscar Rodríguez trabaja en el programa desde el primer día

El primer día, Óscar Rodríguez, a sus 22 años era jefe de la ruta Oriente 1. A las siete de la mañana la gente comenzó a llegar a los primeros 11 kilómetros con los que contaba. Esperaban unas tres mil 500 personas, pero la cifra creció hasta llegar a más de 10 mil y, aunque también el personal aumentó, el cambio los obligó a generar una nueva estrategia para atender a todos.

“Fue un día caótico. La mayoría, si no es que todos, sabíamos poco sobre lo que teníamos que hacer. Sabíamos que llegaría gente de la Universidad de Guadalajara (UdeG) para ayudar a operar los cruceros y ya”, platicó el ahora encargado del programa.

La gran cantidad de gente, dijo, ayudó a que la jornada creciera, pues en un principio se tenían contempladas cuatro horas, pero a partir de la tercera aumentó a seis.

Esto ayudó a Óscar a interactuar más con las personas y a querer más a la ciudad. “Si bien uno ya tenía sentido o noción de pertenencia de la ciudad, eso se fue fortaleciendo y me ayudó a saber que el espacio fue creado para que la sociedad pudiera expresarse libremente”.

Unos meses antes de aquel 12 de septiembre de 2004, Óscar vio un anuncio en los Avisos de Ocasión de EL INFORMADOR en el que convocaban a participar en un nuevo programa que habría en Guadalajara.

“Decidí asistir a las oficinas del Comude para inscribirme y aplicar las pruebas. El proceso duró como mes y medio y después seleccionaron al personal”, recordó.

Entre un grupo de 50 personas, sólo cinco serían jefes de rutas. Óscar fue elegido para ser uno de ellos.

Para 2006, cuando Lucy Barriga se fue a Zapopan para implementar el programa en aquel municipio, a Óscar, quien ya era químico farmacobiólogo por la UdeG, lo invitaron a tomar su lugar como jefe operativo. Cuatro años más tarde, se convirtió en encargado y ahora, a sus 37 años, continúa trabajando y buscando nuevos proyectos para seguir consolidándolo.

Rompe récord de asistencia

Ha sido tal el éxito que tiene la Vía RecreActiva que, aunque el promedio de visitantes en total es de 153 mil por jornada, aproximadamente, en febrero del 2013 se rompió el récord de asistencia, ya que registraron a más de 220 mil usuarios solo en Guadalajara.

CLAVES

Punto de encuentro para la recreación

Qué es. Es un espacio acondicionado transitoriamente, donde las principales calles de la ZMG se convierten en un festival deportivo y de actividades todos los domingos del año.

Para quién. Para todos los ciudadanos y turistas que quieran conocer y disfrutar de la ciudad y espacios públicos.

Para qué. Promover la activación física, creando hábitos de vida saludable y generando un sentido de pertenencia por la ciudad, así como la convivencia familiar y aprovechamiento del tiempo libre.

Objetivos. Inculcar el respeto por las personas, espacios públicos y las normas. Promover la seguridad, atención, asistencia y protección en igualdad de condiciones. La sana convivencia y el sentido de pertenencia por la ciudad.

Usuarios buscan servicios y cultura en los corredores

Más allá del fomento de la movilidad no motorizada, la Vía RecreActiva también es una herramienta para mejorar el flujo económico, pero también el cultural.

En el análisis realizado por el Imeplan acerca del programa “Promotor de la movilidad urbana metropolitana”, se encontró que, pese a lejanía, muchos de los usuarios prefieren la ruta que corre a través de avenida Chapultepec y avenida Vallarta en comparación con las demás rutas existentes o rutas con un acceso más cercano a su origen.

Los servicios que se encuentran en los corredores de las rutas de la Vía RecreActiva en su mayoría son comercios que fomentan el flujo económico o espacios destinados a organizaciones sociales que buscan generar actividades culturales.

Se genera una alta actividad en el espacio, lo que lo convierte en un lugar que invita a permanencia y la convivencia, fomentando la vida comunitaria que, a su vez, termina fortaleciendo los vínculos entre la sociedad y permitiendo la apropiación de la ciudad.

La OMS la toma como un ejemplo mundial

Desde hace 10 años, cuando la Vía RecreActiva tenía apenas cinco, se convirtió en un ejemplo a nivel mundial de la apropiación del espacio y la actividad física.

Tanto así que la ciudad fue sede de talleres que realizó la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el objetivo de difundir estos recorridos en diversas urbes del planeta.

Hay quienes hacen espacio para la música y la actividad física. EL INFORMADOR/A. Camacho

La evolución

En 2003, Lucy Barriga llegó de Bogotá a nuestro país para implementar algo parecido a lo que entonces era un ejemplo de ciclovía en Latinoamérica. Primero, llegó a Ciudad Juárez, Chihuahua, por invitación del gobernador, luego un grupo de empresarios tapatíos la trajo a la ciudad.

El 12 de septiembre de 2004 fue el primer domingo que la Vía RecreActiva brindó un espacio a los jaliscienses. Esperaban a unas tres mil 500 personas, pero llegaron más de 10 mil. Entonces tenía 11 kilómetros, se encontraba sólo en el municipio de Guadalajara y cada jornada había entre 10 mil y 15 mil usuarios.

En 2005 creció tres rutas, es decir 21.5 km y, con ello, los visitantes, quienes ahora llegaban a los 80 mil. Para 2007 se integró Zapopan con 6.4 km y en 2008 Tlaquepaque con 2.8 km, que ahora son 5. En ese año, Guadalajara ya contaba con 25 km y se contaban, en promedio, 110 mil usuarios.

En 2009 Tonalá se unió con 4.5 km más y el siguiente año en la Vía RecreActiva se incrementaron las actividades, con un promedio de 50, así como los servicios, por ejemplo: paseos ciclistas, préstamos de bicicletas, Exprésate en la Vía y Macroclases. A mediados de este año ya se contaban con 180 mil visitantes en promedio por jornada.

El 7 de febrero de 2011, la Vía abrió por primera vez los lunes festivos y, en febrero de 2013, se rompió el récord de asistencia con más de 220 mil usuarios sólo en Guadalajara.

Hoy, 15 años después, la Vía se convirtió en un referente en la ciudad, cuenta con 62.5 kilómetros y cada jornada recibe aproximadamente 153 mil usuarios.

TELÓN DE FONDO

Llaman a replantearla

Con el fin de evitar que los asistentes de la Vía RecreActiva de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) baje más, Lucy Barriga, impulsora del programa, llamó a replantear el modelo de administración de la Vía, pues hay municipios, como Tlaquepaque y Tonalá, que se quedaron sólo con lo que Guadalajara les brindó: “Las administraciones no le han dado la atención que le deberían dar”, dijo.

El año pasado, el programa tuvo una baja mínima en usuarios con respecto a 2017, aunque en 2016 dejaron de ir 12 de cada 100 personas, según los Comude de los municipios en los que se encuentra.

Según Barriga, la ampliación a toda la metrópoli siempre fue la meta. “Desde el inicio se pensó en conectar los principales parques”. Esto, de acuerdo con los encargados en Guadalajara y Zapopan, Tomás Gallo y Zaira Zaragoza, respectivamente, se hará realidad antes de finalizar el trienio, cuando logren cerrar el circuito.