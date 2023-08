Por segundo fin de semana, vecinos del municipio de Tala se manifestaron para exigir freno a la operación de una recicladora de materiales peligrosos ubicada cerca de la comunidad de El Refugio.

Los habitantes de Tala advierten que presentarán un amparo para exigir que se pare la construcción de esta unidad ubicada en el predio conocido como Potrero La Palma, que aseguran, fue autorizada de manera irregular por parte del ayuntamiento. Denuncian que pese a no contar aún con permisos medioambientales, comenzó a recibir algunos materiales químicos, sobre todo aceites residuales.

José Lira, uno de los activistas que se oponen a la operación de esta instalación, acusa que se realizó un cambio irregular de uso de suelo y el municipio no informó cómo será la operación de esta instalación y donde desecharán los residuos. Temen que el agua contaminada se filtre al Río Salado cuya cuenca está a poca distancia de la central, al manantial de El Refugio, que surte de agua a ocho mil personas de esta comunidad o incluso a los arroyos que alimentan la Presa de La Vega.

“La manifestación de impacto ambiental no es clara porque no dice qué van a hacer con el tratamiento de uso y uso del agua potable, ni las aguas residuales tampoco. Estamos seguros que van a usar agua o van a tener aguas residuales, pero no dice qué le va a hacer”, explicó Lira.

En la jornada de este domingo, un grupo de 50 personas se manifestó en las puertas de la presidencia municipal de Tala y recolectaron mil 200 firmas para demandar transparencia al municipio sobre las acciones que autorizaron la planta de reciclaje de productos químicos. Se informó que al amparo se sumarán los ejidatarios del municipio de Tala.

Además de tramitar el amparo para frenar la operación de esta nave industrial, se presentará una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ): “Se está violando también el derecho a la consulta, el derecho a la manifestación y la opinión que tenemos nosotros como poblados, como ejidatarios, porque también somos ejidatarios. Nosotros regamos nuestra parcelas con el agua del río. Entonces, eso nos preocupa”, concluyó Lira, quien advirtió que de no obtener respuesta a sus recursos legales, pudieran recurrir incluso al bloqueo de vialidades.

MF