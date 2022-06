En un sondeo realizado por este medio en el Centro Histórico de Guadalajara, tapatíos fumadores entrevistados señalaron que ven excesivas las medidas que podrían tomarse para evitar que consuman tabaco en espacios abiertos como parques, plazas, estadios y cualquier centro de espectáculos. Lo anterior, ante posibles medidas o decretos federales del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

Las restricciones comenzaron ya en la Ciudad de México donde se prohíbe fumar en distintos espacios del Centro Histórico.

Rubén encendió su cigarro por la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres y dijo que si se decreta una norma más restrictiva de fumar en espacios abiertos se estarían violando los derechos de las personas.

“Viola los derechos de la persona, porque no se están aceptando las cualidades humanas de cada quien y cada quien es libre de hacer lo que quiera. Si en la calle no vas a poder hacer eso, pues preguntarnos qué se va a poder hacer”, comentó.

Por su parte, Álvaro Cruz comerciante de la zona señaló que está bien no molestar a personas con el humo del tabaco, pero igual para eso hay lugares públicos donde él trata de alejarse para fumar.

“Al final el que quiera fumar va a fumar y si es en espacios públicos y ya están restringidos, los lugares cerrados me parece bien, todos tienen la libertad de no estar oliendo el humo que es desagradable, pero no creo que se tenga que limitar de espacios en la calle, por eso en las papeleras ponen ceniceros también, la gente fuma”, dijo.

Hugo Pinedo, que es padre de familia y que trabaja en el primer cuadro de la Ciudad, señaló que es muy restrictivo y que ya no se sabrá realmente en qué espacio fumar.

“Ya se me hacen exageradas esas medidas, ya dónde se nos va a dejar, o qué espacios estarán designados para poder fumar. En casa no fumo adentro por cuidar la salud de los que la integran y ya no poderlo hacer en ningún lado, solamente casa”, acotó.

Antonio Villanueva también dijo que para él no es tan dañino el cigarro como contaminante y opinó que hay otros factores que contaminan más.

“Estamos al aire libre, pienso que hay más contaminación que un cigarro y pienso que está mal, porque hay mucha gente que aún fuma, no estamos en espacios cerrados, corre el aire. Hay más carros, esos sí nos contaminan con el smog”, manifestó.

Además, Héctor Mora considera que los daños del cigarrillo hace ya años que se saben tanto para los fumadores activos como para los pasivos y que para él en espacios cerrados está excelente que haya esas restricciones, poro que ya en espacios abiertos es exagerado.

“En realidad es un vicio que si destruye, en espacios cerrados está perfecto. Es restrictiva en espacios al aire libre para las libertades de cada persona, sé que fumar también puede dañar otras personas que estén cerca de mí. Delimitar espacios lejos de las personas es una buena forma de avanzar en ese tema”, señaló.