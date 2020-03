Suspenderán clases en educación básica a partir del martes en Jalisco

El gobernador de Jalisco anunció este domingo que las clases en escuelas de educación básica se suspenderán a partir del martes 17 de marzo como medida de prevención para evitar la propagación del Covid-19.

"Estamos conscientes que la única manera de poder evitar que el virus se propague de una manera más importante es tomar medidas de aislamiento social y que estas medidas se tomen a tiempo y de la manera correcta", anunció.

En un video publicado en sus redes sociales el mandatario estatal cuestionó la decisión del Gobierno Federal de suspender actividades a partir del día 20 y dijo que para prevenir contagios de coronavirus la medida se debe aplicar de inmediato.

“Las clases se tienen que suspender ya, porque si no de nada va a servir. Es absurdo dejar cuatro días más y aplazar la decisión que hoy puede tener efectos muy importantes en términos de prevención, por eso quiero decirles que hemos tomado la decisión de que aquí en Jalisco las clases se suspenden a partir del martes en educación básica”, anunció.

El mandatario estatal dijo que funcionarios del gabinete económico están en contacto con empresarios e iniciativa privada para analizar la forma de apoyar a los trabajadores que tendrán a sus hijos en casa.

“Esta medida tiene efectos colaterales, particularmente las afectaciones, los problemas que esto le puede generar a las mamás que trabajan y tienen que cuidar a sus hijos. El gobierno va a establecer una mesa específica de trabajo con el sector privado para ver la manera en que podamos ayudar a las madres jefas de familia que van a tener que hacer una doble función y encontrar un mecanismo para ayudarlas”, expuso.

El gobernador criticó la postura del Gobierno Federal y la estrategia para prevenir contagios, dijo que no se trata de crear pánico o miedo, sino de tomar las medidas necesarias para evitar una mayor propagación del virus.

“Nosotros no compartimos el mensaje de que hay que estar tranquilos, lo que creemos es que hay que estar activos, conscientes y preparados. No con miedo, no con pánico; pero si todos asumiendo la responsabilidad”, añadió.

Apuntó que este lunes anunciarán los detalles sobre cómo operarán las mesas de trabajo instaladas para dar seguimiento a la situación.