Suman hallazgos de restos humanos en dos fincas

Hacia este martes, la Fiscalía del Estado ha sumado los hallazgos de restos humanos en dos fincas en la Zona Metropolitana de Guadalajara; no obstante, aún no se determina a cuántas personas corresponden, informó el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).

La mañana de este martes personal del IJCF y de la Fiscalía del Estado, apoyados con el resguardo de elementos militares, realizaron revisiones en una finca en la calle El Campanario, entre San Pedro y San Antonio. De acuerdo al IJCF, en este lugar se localizaron los cuerpos de dos personas.

Y en el cruce de Río Bravo y Bartolomé de las Casas, en la colonia Del Periodista, las autoridades realizan revisiones en un inmueble después de darse a conocer el pasado viernes que mantenían a nueve personas privadas de la libertad, las cuales fueron localizadas con vida.

La Fiscalía había informado desde el lunes que se había localizado el cráneo de una persona y restos óseos; no obstante, aún no se podría determinar a cuántas personas podrían corresponder. Este martes aún no establecía el número de personas pues continúan los análisis de material genético.

LS