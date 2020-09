Suman 68 elementos de seguridad asesinados en Jalisco desde 2018

En Jalisco, ni los policías pueden estar seguros. La tarde de este domingo un elemento activo de la Policía Vial de la Comisaría de Puerto Vallarta fue asesinado a balazos en la colonia Las Cañadas de ese municipio.

De acuerdo con lo informado por testigos y familiares a la comisaría, el oficial, reconocido como José Hugo Pérez, se encontraba en su día de descanso de visita con su pareja, cuando varios hombres armados acudieron a la finca de la mujer y los asesinaron a ambos.

Con José Hugo, son 13 los elementos de distintas corporaciones de los tres órdenes de Gobierno asesinados en Jalisco en lo que va del año.

Sin embargo, desde enero de 2018 y hasta ayer domingo suman al menos 68 policías y elementos encargados de la seguridad en Jalisco que han sido asesinados, de acuerdo con registros hemerográficos propios e información de las corporaciones a las que pertenecían.

Durante todo 2018 fueron al menos 25 los elementos ultimados, mientras que en 2019 sumaron 30. Entre los oficiales caídos hay elementos municipales, estatales, de la Fiscalía y la Guardia Nacional.

Algunos de los casos que más impactaron en la opinión pública fueron los cuatro policías de Guadalajara emboscados el 3 de septiembre de 2018 en Loma Dorada, Tonalá. Se trató del comandante Eduardo Plazola y de sus escoltas, quienes se dirigían a iniciar su día de trabajo; esa misma noche otros dos elementos de la Policía de Zapopan fueron baleados cuando intentaban frustrar un robo en la colonia La Calma de ese municipio.

El año pasado, el 27 de julio el fiscal Regional, Gonzalo Huitrón Reynoso, fue emboscado mientras circulaba por la carretera Santa Rosa-La Barca rumbo a su trabajo y en enero de este año tres policías de Teocaltiche murieron luego de un enfrentamiento ocurrido mientras patrullaban sobre la carretera libre de Teocaltiche a San Juan de los Lagos.

Además de estos elementos hay cuatro ex policías asesinados desde 2018, mismos que no se encuentran dentro del conteo debido a que ya no eran elementos activos cuando fueron ultimados.

Entre ellos se encuentran los tres ex mandos de la Policía de Tonalá que fueron levantados el mismo día en el que abandonaron la corporación en febrero de 2019. Sus cuerpos fueron hallados días posteriores al hecho en distintos puntos de la ciudad.

El otro ex agente es el ex director de la Policía de Encarnación de Díaz, cuyo homicidio ocurrió el pasado 20 de agosto en ese municipio. Actualmente laboraba como director de Alumbrado Público en el ayuntamiento.

Por último, este año se registraron también los asesinatos de dos agentes del Ministerio Público que realizaban una investigación en la colonia Las Huertas, en Tlaquepaque, el pasado mes de marzo, además del homicidio ocurrido en junio de un directivo del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) ubicado en Puente Grande Jalisco, cuando salía de laborar.

