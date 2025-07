"¿No se me ponchó la llanta?", preguntó un conductor luego de que una de las llantas delanteras cayó en un socavón de la calle Acueducto, en la colonia Los Sauces, en Tlaquepaque. En la Glorieta de Las Palmeras hay tres hoyancos de gran tamaño que los automovilistas sortean con pericia, pero debido a su profundidad y diámetro, en ocasiones no logran esquivarlos y el chasis de la unidad golpea contra el asalto. Vibra el piso a su paso.

"Tendrán mínimo un año los baches así. Ya se han reportado con el Siapa y con el Ayuntamiento, pero siempre nos dicen lo mismo: lo derivamos al área correspondiente. Y nadie viene a arreglarlo. Aquí ha pasado de todo: accidentes porque intentan esquivarlo, choques lamineros, ponchaduras de llantas e inundaciones ahora con las lluvias. Y es muy peligroso manejar por ahí, porque están enormes y ocupan casi toda la calle", compartió Manuel, trabajador de la zona.

Otra camioneta cayó de llenó en dos socavones consecutivos. No pudo esquivarlos y el sonido de la salpicadera al golpear con el asfalto retumbó en el lugar, ante la mirada sorpresiva de los peatones.

En otro punto, esta vez en el cruce de la avenida Adolf Horn con Prolongación Vicente Guerrero, en Tlajomulco, los baches, repletos de agua, son imperceptibles a la distancia y en el último momento los conductores cambian de carril para evitarlos. Los hoyancos se formaron al menos hace tres meses, refirieron vecinos de la zona, pero no han sido atendidos pese a los reportes.

"Los reportamos, pero es fecha que no ha venido nadie. Siguen igual y no se ve para cuándo los vayan a arreglar. Hasta parece que se hicieron más grandes y profundos, ya no va a servir que bacheen nada más", mencionó Luis Ángel, vecino de la zona.

Por último, en el cruce de las avenidas de las Rosas y Faro, en la colonia Verde Valle, en Guadalajara, se está construyendo una caja de válvulas para el Siapa. El pasado 28 de junio una camioneta estuvo cerca de caer al hoyo de tres metros de profundidad, por lo que los trabajadores de la obra optaron por contratar a un vigilante para alertar a los conductores. Se espera que el próximo viernes concluyan los trabajos.

Para reportar baches o socavones en Guadalajara y Zapopan, pueden llamar al número de GuaZap: 33-3610-1010. En Tlaquepaque: 33-3639-2516. En Tlajomulco: 33-3283-4460 o use la aplicación TlajoApp disponible para iOS y Android. En el SIAPA: 33-3668-2482.

