Miguel Gómez toma todos los días avenida Malecón para llegar a su casa en la colonia Jalisco, a cinco minutos del mega socavón que se abrió ayer alrededor de las 19:00 horas en el cruce de dicha vialidad y la calle Bethsur, en El Bethel, en Guadalajara. Ayer, como es su rutina, salió del trabajo y pasó por la avenida las 18:45 horas, lo recuerda porque a esa hora le habló su hija para pedirle permiso para salir con sus amigas. Apenas llegó a su casa, se quitó el uniforme de la empresa y se sentó en el comedor con su esposa cuando vio la noticia en redes sociales.

"Me quedé en shock, impresionado por la magnitud y la profundidad. Vi los videos de los carros y los camiones que se cayeron. Le decía a mi esposa que si hubiera salido sólo 15 minutos después del trabajo, yo también habría caído al hoyo porque justo por aquí es que paso todos los días. Incluso a veces mi hijo más grande se sale en bicicleta por el camellón hasta llegar al parque (Luis Quintanar). Me quedé impresionado y ahí fue cuando dije 'Dios es grande', porque me salvó de caer con todo y carro", relató Miguel.

Una familia, una mujer y dos menores de edad, circulaban a bordo de una camioneta cuando el piso se abrió debajo de ellos. La unidad quedó sobre su techo, las tres personas sólo presentaron lesiones leves. U n camión de carga de arena y otro de pasajeros también cayeron al hoyanco, de aproximadamente 20 metros de largo, seis de ancho y cuatro de profundidad. Ante ello, Miguel pidió que las autoridades garanticen la seguridad de toda la avenida y no sólo se limiten a cerrar el socavón y reemplazar el colector pluvial dañado.

"Que revisen toda la avenida y no sólo se queden aquí. Si es necesario que escarben de aquí hasta el Luis Quintanar que lo hagan. Nos va a molestar a los que manejamos por aquí, claro, pero más vale que esté todo seguro a que vuelva a pasar otro socavón, o algo como lo que pasó en López Mateos el año pasado. Dios mediante no va a pasar nada, pero quién quita que un día de estos se vuelva a abrir otro y esta vez no me salve", bromeó Miguel, pero sus ojos se perdían en el hoyanco que se abrió a sus pies.

Antonio Juárez Trueba, titular del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), informó que se llevaron a cabo inspecciones con cámaras de video dentro del colector dañado, de aproximadamente 244 centímetros de diámetro. Se limpió y se corroboró que no estuviera obstruido hasta la desembocadura en la Barranca de Huentitán. Por la zona corre el arroyo de Osorio e, indicó el funcionario, las fuertes lluvias ocasionaron que la instalación pluvial trabajara a presión y no resistiera los embates de la corriente de agua.

"Ese movimiento puede ocasionar que se abra, que tenga ligeras aberturas. Por ahí sale agua, empieza a deslavar los finos, es decir, todo el material que lo circunda y es cuando se empieza a ir (el agua por debajo de la cinta asfáltica, fuera del colector pluvial). Pero esto que vimos aquí no es algo nuevo, es algo que ya tenía algo de tiempo. Desgraciadamente no lo podemos ver porque está debajo de la cinta de rodamiento. Eso es lo que lo ocasiona y fue lo que ocurrió", comentó.

El colector dañado tenía una antigüedad de 20 años, afirmó Juárez Trueba, y se le daba mantenimiento, pero, reconoció, las fisuras y la filtración de agua podrían haberse dado desde hace tiempo.

"Muy probablemente las últimas precipitaciones fueron, como se dice coloquialmente, la gota que derramó el vaso", señaló.

En tanto, luego de la inspección, el titular del Siapa descartó daños y/o hundimientos en casas aledañas. Además, se sustituirá todos los tubos dañados, pero Saraí González, vecina de El Bethel, no se siente segura ni convencida. "Siempre dicen que no hay riesgo para los demás, pero ayer nadie se esperaba que se abriera el piso. ¿Qué tal que ellos tampoco esperan que se haga otro socavón en alguna de las casas de aquí? Yo no confío, pero habrá que esperar", sentenció.

Estiman que mega socavón de El Bethel será cerrado el lunes; circulación regresaría a la normalidad el jueves

Antonio Juárez Trueba, titular del Siapa, indicó que continúan los trabajos de reparación del colector pluvial dañado en avenida Malecón, y hoy por la tarde comenzará la restitución de toda la tubería afectada para así rellenar el socavón y colocar de nueva cuenta la carpeta asfáltica.

Se estima que la totalidad de las labores podrían extenderse hasta el jueves, cuando se espera sea reabierta la circulación a la normalidad.

"Ya se le dio la debida profundidad para poder asentar la cama de grava que lleva abajo, la plantilla, y estamos limpiando lo que es hacia aguas abajo del colector y enseguida limpiaremos lo que es aguas arriba del mismo colector, para quede libre […]. Para mañana a estas horas la expectativa es que empecemos a rellenar todo el socavón y haciendo la compactación respectiva […]. Por último, que pudiéramos estar poniendo la superficie de rodamiento de concreto probablemente el domingo en la noche o el lunes en la mañana", señaló.

Juárez Trueba también aseguró que se colocará concreto lanzado en los costados del colector pluvial para evitar futuros socavones. Luego de colocar la cinta de rodamiento, una vez sea tapado el hoyanco, se debe esperar de 48 a 72 horas para permitir su fraguado, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, apuntó.

"El colector está colocado como se debe de hacer. Tiene el recubrimiento que debe de tener, pero es infraestructura que a través del tiempo puede llegar a fallar. Yo pongo algún ejemplo burdo: como nuestros coches, finalmente son fierros y puede haber momentos en los que pueden fallar", concluyó.

De acuerdo con datos del Siapa obtenidos vía transparencia, en 2024 se atendieron dos mil 832 hoyancos, lo que representa un promedio de cerca de ocho socavones que aparecen diariamente en calles y avenidas del Área Metropolitana de Guadalajara.

Siapa abandona obras de infraestructura pluvial y no da mantenimiento hasta que ocurren los socavones, advierten especialistas

La intensa tormenta del pasado 28 de junio registrada en el Oriente de Guadalajara, que causó el desbordamiento del arroyo del Osorio y ocasionó daños en el Parque Luis Quintanar y en el colector pluvial ubicado en avenida Malecón, donde se abrió un socavón de aproximadamente 20 metros de largo y cuatro de profundidad, pone en evidencia la falta de mantenimiento por parte de Sistema Intermunicipal de Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) a la infraestructura de lluvias en el Área Metropolitana de Guadalajara, advirtieron especialistas en la materia.

Josué Sánchez Tapetillo, experto en gestión de recursos hídricos, explicó que el agua proveniente de la subcuenca de Osorio, del arroyo con el mismo nombre y El Rosario, confluyen en el Parque Luis Quintanar y siguen su curso por tuberías, por debajo de avenida Malecón, en la colonia El Bethel, hasta su desembocadura en la Barranca de Huentitán, después de Periférico.

Estos tubos, que no están diseñados para trabajar a presión, es decir, llenos, recibieron la gran cantidad de escurrimientos derivadas de las lluvias intensas de este temporal. Con el tiempo pueden presentar fisura y daños, con lo que dejan escapar agua que se filtra en la carpeta asfáltica.

"Es un tubo de material plástico que requiere mayor mantenimiento y supervisión. Obviamente sabemos que el Siapa no tiene los recursos, no le dedica presupuesto, ni recursos humanos ni materiales a estos trabajos de supervisión periódica de las obras. Entonces básicamente las construye y las abandona y no nos acordamos de estas obras hasta que pasan este tipo de situaciones […]. Entonces fue esta combinación de un tubo trabajando a presión. Un tubo que no fue diseñado para trabajar a presión, trabajó a presión, con un flujo bastante alto. Pero además vemos, por lo que ocurrió en el parque de la Solidaridad, que entró agua con bastante material extraño que no debería estar fluyendo: basura, llantas, seguramente ramas de árboles, palos, piedras. Entonces todo este material, en un tubo de plástico, de PVC, pudo haber causado una perforación en el tubo, pudo haber lastimado la estructura de la tubería y por ahí empezó a escapar el agua y generar este enorme socavón", detalló.

Por su parte, Carlos Suárez Plascencia, académico de la Universidad de Guadalajara, recomendó revisar la integridad de todo el colector pluvial, desde el Parque Luis Quintanar hasta su desembocadura, así como hacer un estudio para conocer la capacidad real de almacenamiento del mismo.

"La presa del Malecón funcionaba como una presa de retención y ahora con el parque que se hizo se modificó el cauce, se encauzó. Sería bueno recuperar esa cortina para poder retener las aguas broncas de una tormenta pluvial y después llevártelas tranquilamente y evitar otro tipo de problemas en el futuro […]. Ese colector no es muy viejo, esa avenida tiene poco que se hizo, yo creo unos 10, 15 años que se hizo, pero en la ciudad la red de colectores es antigua, entonces sí valdría la pena analizar hacer una reposición, aunque sabemos que es muy costoso, pero sí valdría la pena tomarlo en cuenta para evitar este tipo de problemáticas y reducir las inundaciones en la zona urbana de Guadalajara ", comentó.

Ambos especialistas coincidieron en la necesidad de revisar, y si es necesario sustituir, todas las tuberías, redes de drenaje y colectores de la metrópoli, especialmente aquellos de la Zona Centro de Guadalajara, que pueden tener hasta 100 años de antigüedad.

"Son obras que pueden llegar a fallar y de las que no estamos teniendo el cuidado y la supervisión necesarios para estar al pendiente de su situación y actuar en consecuencia. Caemos en este círculo en el que el organismo operador de esta infraestructura no opera, sino que lo deja al abandono. No hay un programa de mantenimiento y supervisión de esta infraestructura, entonces en lugar de ser un organismo que esté actuando de manera preventiva, que esté adelantándose a los problemas, finalmente termina más bien siendo reactiva la manera en la que está operando el Siapa, dedicándose a reparar lo que falla ", concluyó Sánchez Tapetillo.

