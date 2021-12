Sistema de Justicia en México arrastra fallas

Desde hace al menos dos décadas que el Sistema de Justicia en México arrastra con fallas que, pese a las nuevas normas, afectan el Estado de Derecho de la ciudadanía, así lo explicó el embajador eminente de México, Eduardo Ibarrola.

Desde entonces, dijo, se tenía una impunidad del 96%, situación que han ido heredando las administraciones sin poder solucionarla. La cifra negra, la cual se refiere a los delitos que no se denuncian, dijo el integrante del Instituto ASPEN México, empeora porque impide que se castigue a los responsables.

“La gente viola la ley y no pasa nada, siempre hemos tenido esa problemática. Es uno de los aspectos más graves que vivimos y llevamos mucho tiempo con ello. Es la falta de respeto a la ley, porque si no respetamos las reglas del juego para vivir en sociedad, ya no respetamos absolutamente nada”, expresó Ibarrola.

Por su parte, el académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, Máximo Carbajal Contreras, señaló que el porcentaje de los ilícitos que no se denuncian ronda en 92%, mientras que de los que sí se denuncian, que son alrededor de dos millones al año, sólo 160 mil llegan a los tribunales.

Los especialistas coincidieron que debe prevenirse el delito, pero no solo mediante la seguridad pública, sino desde las infancias, para promover la cultura de la legalidad y el cumplimiento de las normas.

MQ