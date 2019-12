Sindicato ve fallas en la gestión de OPD de Salud

Falta de personal capacitado, que incumple el perfil adecuado, compras insuficientes y contrataciones tardías en el Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud Jalisco, son algunas fallas detectadas por el Sindicato de Salud número 28, dijo José Guadalupe Robledo, secretario general.

Por ejemplo, contrataron gente de Recursos Humanos de empresas privadas y no conocía el OPD, “por lo que tomaba decisiones muy a la ligera que no se alineaban al proyecto de salud del gobernador”, indicó Robledo.

Además, afirmó que los nuevos trabajadores “tenían la idea de quitar médicos especialistas y enfermeras de hospitales y mandarlos a centros de salud. Una serie de situaciones que no eran congruentes para el organigrama y proyección de coberturas”.

El pasado 18 de diciembre, el titular de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), Fernando Petersen, anunció que se presentaron cuatro denuncias ante la Fiscalía del Estado por anomalías en el OPD el último año.

Según Robledo, las incongruencias fueron más notorias cuando se despidió a trabajadores del área de Vectores a fin de poner a quienes no sabían del tema. También hubo compras limitadas para combatir el dengue y contrataciones tardías.

Resaltó que, pese a que la titular del OPD, Consuelo Robles, aseguró que no sabía nada ni de las fallas ni de las denuncias, “si sale de un departamento de Servicios de Salud Jalisco no creo que quien lo dirige no sepa cómo se estaban dando las cosas… pero eso lo dejamos al juicio de los diputados y contralorías interna y del Estado”.

Concluyó que todos se sorprendieron con las denuncias, pues tras los desfalcos de la administración de Antonio Cruces Mada, tenían altas expectativas.