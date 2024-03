“Sin nosotras, la tienda cierra”; tapatías salen a trabajar en el 9M

La mano de obra de las mujeres es vital para las empresas tapatías, de tal manera que si faltan al trabajo por el movimiento “Un Día Sin Nosotras”, conocido como el “9M”, algunas tendrían que cerrar con la pérdida de ingresos que eso significa, es el caso de la sucursal LC Designs Collection del Centro Histórico, cuyo personal se compone prácticamente de mujeres.

Merari Soriano tiene más de un año laborando en esa tienda, proviene de Ciudad de México, donde estudió una carrera técnica en Gastronomía y una licenciatura en Comunicación, pero ante los ambientes de acoso y falta de oportunidades en dichos ramos, ha optado por trabajar como vendedora, oficio en el que ella tiene gran talento por su trato con las clientas.

“Mi familia es trabajadora, tengo cinco hermanos, así que me daban el estudio, pero no al 100% porque sus gastos se reparten entre todos sus hijos, entonces tuve que trabajar desde los 18 años”, explicó Merari.

La joven de 25 años señaló que en México el trabajo de las mujeres no está bien valorado, pues los sueldos en los medios de comunicación suelen ser bajos y las oportunidades son escasas.

“Además tengo una carrera técnica de gastronomía, pero en el ramo restaurantero sufres muchos abusos y acoso de parte de los compañeros, en esta tienda como somos casi puras mujeres es más cómodo. Me gustaba el ramo restaurantero, pero precisamente me cambié a comunicación por el acoso que sufría”, detalló la trabajadora.

Merari Soriano tiene más de un año laborando en LC Designs Collection del Centro Histórico. EL INFORMADOR/J.DÍAZ

“Un Día sin Mujeres” surgió en marzo de 2017 en el mundo, en México se lanzó por primera vez el 8 de marzo de 2020. Su objetivo es visibilizar la importancia de las mujeres en la sociedad, en el mundo laboral, su lucha contra la desigualdad, la violencia y la falta de oportunidades.

Sin embargo, este no es un día de asueto oficial en México para las mujeres, de hecho, recientemente la Cámara de Diputados declaró el 9 de marzo como el “Día Nacional Sin Nosotras” con aprobación unánime de los legisladores, pero la luz verde del Senado de la República para que tenga efectos constitucionales.

“El 97% del personal aquí somos mujeres, entiendo su parte como empresa, si todas decidimos no venir hoy se cierra la tienda, nuestro papel es fundamental para ellos. Y como no es un día oficial de asueto, no podemos simplemente faltar”, detalló.

Situaciones como esta se repite con la joven Milka, empleada de la Zapatería 3 Hermanos, donde la mayoría del personal son mujeres, el Museo Palacio Ocampo, donde la taquillera Casandra lleva prácticamente toda la carga de trabajo de atención al cliente.

“Mi jefe es muy buena persona, me toma mucho en cuenta, es muy accesible con nosotras, por eso no hay tanto problema para mí trabajar hoy, en cambio, me ha tocado muchos trabajos donde por ser mujer nos tratan diferente”, dijo Casandra.

De acuerdo con información presentada por el Congreso, de aprobarse el “Día Nacional Sin Nosotras”, implicaría la paralización del 40% de la fuerza laboral mexicana y un valor promedio de 25 mil 744 millones de pesos, esto sin contar el trabajo no remunerado, como las labores del hogar y el cuidar de otros, la cifra superaría los 37 mil millones de pesos.

YC