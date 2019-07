Sin Tlaquepaque, alcaldes acuerdan creación de la Policía Metropolitana

Sin la alcaldesa de San Pedro Tlaquepaque, María Elena Limón, los presidentes municipales del Área Metropolitana de Guadalajara firmaron ayer el acuerdo para la creación del Órgano Público Descentralizado (OPD) de la Policía Metropolitana.

Ésta se formalizará el martes, cuando los plenos de los ayuntamientos de cada municipio aprueben el acuerdo en sesiones extraordinarias y, 10 días después, entrará en vigor.

“Entonces estaríamos hablando de que tentativamente el 10 de agosto estaríamos ya en condiciones de arrancar con las primeras acciones”, prometió el gobernador, Enrique Alfaro.

El general Arturo González García fue elegido comisario de la nueva corporación, quien recibirá órdenes de la Junta de Coordinación, integrada por los alcaldes. Con esto, cada municipio cederá sus policías y ya no habrá órdenes directas del alcalde a su comisaría.

Sobre los salarios, seguirán a cargo de cada municipio y este año su homologación será tras convenios entre cada ayuntamiento y el Estado, que aportará 136 MDP. En 2020 el ajuste ya se incluirá en los presupuestos municipales con 326 MDP del Estado.

“Lo que habrá ahora es un periodo de transición en el cual vamos a seguir operando con las policías municipales, con los comisarios como están”, refirió el gobernador.

La nueva corporación contará con más de nueve mil elementos.

La alcaldesa de Tlaquepaque, María Elena Limón, declaró que no se sumó al proyecto debido a que no ve necesaria la creación de un OPD, además de que en el convenio no se detallan las aportaciones de las partes; no parte de un diagnóstico claro y tampoco de un diseño de seguridad con bases sólidas.

“Tlaquepaque propone la coordinación de los gobiernos para que la seguridad pública metropolitana se convierta en un instrumento ciudadano de seguridad, lo cual no requiere la conformación de una OPD, sino un modelo claro y con voluntad política”.

Tlaquepaque se sumará al acuerdo, confía gobernador

Tras asegurar que no hay una ruptura con la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, María Elena Limón, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, dijo que espera que ese municipio eventualmente se sume al pacto para la creación de la Policía Metropolitana: la nueva estrategia de seguridad en la ciudad.

“Yo confío en que Tlaquepaque va a estar, lo importante es arrancar”, afirmó.

El mandatario estatal apuntó que desconocía las causas por las cuales la alcaldesa no acudió a la firma del convenio.

“Nosotros estamos aquí por voluntad y porque hicimos un compromiso con la ciudad, por cierto, también hecho por la presidenta de Tlaquepaque en campaña con un servidor, pero ella tiene que explicar sus razones”.

Insistió en que las puertas están abiertas para que Tlaquepaque se sume al convenio y confió en que será parte del acuerdo.

Enrique Alfaro argumentó que los procesos de creación de órganos de este tipo siempre están sujetos a este tipo de excepciones.

“Aquí se respetan las decisiones de quienes encabezan los gobiernos municipales, pero vamos a tratar de que, el martes, Tlaquepaque pueda ser parte también de los acuerdos”.

Recordó que ya ha habido varias reuniones donde se han aclarado las dudas sobre el funcionamiento de la Policía Metropolitana. Sin embargo, esperan que se reanude el diálogo con el municipio para poder incorporarlo, para lo cual no existe fecha límite.

Y en el caso de que no se incorpore Tlaquepaque, dejó en claro que el municipio no será excluido del apoyo en materia de seguridad ya que, dijo, es también una responsabilidad del Gobierno del Estado.

María Elena Limón dijo que no se sumó al pacto porque falta una estrategia de operación y por desconocer qué es lo que contiene el documento firmado por los alcaldes. Señaló que espera que el gobernador respete la autonomía del municipio, y que no haya presión política por no sumarse a la Polícia Metropolitana.

Arturo González, el primero al mando

El comisario de la Policía Metropolitana, el general Arturo González García, es licenciado en Administración Militar por la Escuela Superior de Guerra y cuenta con una maestría en administración para la seguridad y defensa nacionales en el Colegio de Defensa Nacional.

Quien será el primer responsable de la Policía Metropolitana alcanzó los diversos grados de la jerarquía militar, desde cadete en el Heroico Colegio Militar hasta general de Brigada y de División.

Entre los servicios que prestó destaca que fue agregado Militar Adjunto a la Embajada de los Estados Unidos de América y también director de la Escuela Militar de Recursos Humanos del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea.

En el sector público se desempeñó como secretario de Seguridad Pública y titular de la Agencia de Administración Penitenciaria del Estado de Nuevo León.

Arturo González García es originario de Horcones, en el Álamo, Veracruz, es casado y hasta hace poco residía en la Ciudad de México.