El estimado anual por el pago del servicio del agua que brinda el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) tiene el 10% de descuento hasta febrero, por esa situación usuarios hacen fila en el Centro Operativo en la colonia Las Conchas en Guadalajara; sin embargo, para algunos adultos mayores pagar la anualidad es complejo y sacan de ahorros o depósitos de sus pensiones.

Teresa Serrano de 74 años, pensionada por el IMSS, platica pues que pagando el recibo anual, se quedará con lo básico para comer.

“El año pasado pague como nueve mil, este como siete mil, a ver cómo le hacemos, pagaré el estimado anual, ahora, a ver si me validan el descuento, yo pago todo el estimado, y todavía hay varios pagos, soy pensionada, con lo que sale de la pensión del Bienestar ya se ayuda uno, trabaje en varios lugares me dan con la pensión del IMSS como 4 mil pesos y con la del Bienestar pues un poco más así completo y la ventaja que no pago renta, ya quedó para algo de comida”, comentó.

Por su parte, Juan Carlos Pérez Curiel, de 59 años, dice que para hacer el pago de la anualidad tuvo que pedir el apoyo de sus hermanos.

“Sí vengo hacer el pago, aprovechando el 10% de descuento, me van a cambiar el recibo apenas, unos hermanos me van ayudar, es una casa habitación, nada más vivo yo y ellos me apoyan, todavía no me pensionan, hasta junio me van arreglar papeles para pensionarme”, dijo.

En el caso de Humberto Rodríguez, también pensionado detalla que él prefiere pagar mensualmente.

“Yo pago mes con mes, yo pago mensualmente 244 pesos, uno está en pensionado tenemos que hacer pedacitos de la pensión del IMSS, yo me dediqué al comercio, estuve 40 años trabajando, hubo muchos gastos, la navidad, el año nuevo y vale más de poquito a poquito, en la casa solamente estamos mi mujer y yo”, acotó.

El Siapa lanzó una campaña de comenzar el año pagando tu Estimado anual 2023, y durante los meses de enero y febrero aprovecha el 10% de descuento en tu consumo estimado del año.

En línea también puedes realizar tu pago: siapa.gob.mx.servicios/recibo-en-linea.

MF