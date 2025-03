Aunque las fallas en el suministro de agua son recurrentes a partir de abril o mayo, cuando azota el calor, este año se adelantó y ya hay personas que padecen la falta del servicio, como María Guzmán, vecina de la Colonia Centro, en Tlaquepaque, quien no tiene agua desde hace tres semanas. Sin embargo, el problema se extiende a más puntos.

El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) informó este sábado que, por bajas presiones en el caudal del sistema antiguo que va del Lago de Chapala a Guadalajara, el servicio presentaría intermitencia y, en algunas zonas altas de la ciudad, cortes totales. Los afectados, sin embargo, reclaman que el tema no es reciente.

Ayer, María y vecinos de la Colonia Centro se manifestaron en la Presidencia Municipal para exigir que se restablezca el servicio; el personal del SIAPA respondió que “estamos trabajando para solucionar los problemas”.

En tanto, el Ayuntamiento habilitó pipas, pero no son suficientes para todos. “Pagué mi estimado anual desde enero y ahora no estoy recibiendo el servicio por lo que pagué. Llamo para pedir pipas y no contestan o sólo dice: ‘número ocupado’. Pregunto para saber cuándo nos van a regresar el agua y no me dicen nada, sólo que lo están arreglando. ¿De qué se trata? Desde que empezó el mes no hay agua”.

Leticia, quien vive en la Colonia Tabachines, en Zapopan, se quedó sin agua desde el sábado. Fue la tercera ocasión en la última semana que padeció esta situación, aunque las intermitencias en el servicio son constantes.

Para Arturo Gleason, académico de la UdeG, las fallas en el suministro de agua serán constantes si no se hace un diagnóstico profundo de la situación. Y criticó que la administración pasada aseguró que con el sistema de El Zapotillo se garantizaría el servicio por 50 años. “La crisis va aumentando”.

Por su parte, el SIAPA contestó que la intermitencia persiste debido al incremento en el consumo en la temporada de estiaje, así como en el riego agrícola.

CT