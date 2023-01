Luego de que la canción de Shakira, producida por Bizarrap (BZRP), se hizo viral en redes sociales en sus primeras horas y en el que la colombiana indirectamente habla de su expareja Gerard Piqué y donde hace referencias de marcas como Casio y Rolex, este medio de comunicación sondeó a comerciantes de relojerías del Centro de Guadalajara y locatarios señalaron que las ventas del reloj de origen japonés aumentó en promedio un 4 por ciento.

Los comerciantes aseguran que los consumidores preguntan más por el Reloj Casio y bromean por la canción Music Sessions Volumen 53.

Uriel Castañón tiene su tienda de relojes enfrente de Plaza de Armas y considera que en cuestión de precios se ha mantenido igual.

“Ante la canción nueva de Shakira, la venta en cuestiones de los relojes Casio sí aumentaron, no fue tan grande, pero en lo particular, a lo que fue el año pasado, sí se observó un aumento con respecto al año pasado; aumentaron un uno y dos por ciento, no fue tanto, pero sí hubo muchos comentarios para que tengas tu reloj y Shakira te mencione. Los precios se mantuvieron igual, no fueron precios que se hayan aumentado, en cuestión de la fabricación tengo entendido que sí se aumentaron relojes en producción”, comentó.

Casio, el reloj que se ha puesto de moda en las últimas semanas. EL INFORMADOR/C. Zepeda

Vuelve a leer: Casio aumenta sus precios en relojes tras polémica canción de Shakira

Castañón nos detalló que actualmente el reloj más caro de Casio es un modelo reciente de G-Shock. “Es un modelo G-Schock que salió el año pasado y está en dos mil 300 pesos, trae funciones normales, hora mundial, hora local, cronometro, funciones para programar alarmas y guardarlas, hasta cinco alarmas y aguantan hasta una tonelada de peso”, relató.

Por su parte Juan “Relojes”, dependiente de una local en el Mercado San Juan de Dios, detalló que sus clientes y consumidores han pedido un poco más por la canción en que Shakira compara a la actual pareja de Piqué, con un reloj Casio.

“No ha aumentado tanto, es más, el boom viral por la mención de Shakira en su canción, pienso que en porcentaje fue un 5 o 8 por ciento el aumento de la demanda de relojes Casio. En particular piden los más clásicos, lo relojes retros. Un Casio original de calculadora o metálico dorado anda en mil 350 pesos”, detalló.

IO