De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), que fue elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la recolección de basura y el alumbrado público son los servicios mejor evaluados por los jaliscienses, mientras que la seguridad y los baches son los que más dolores de cabeza provocan a las personas mayores de 18 años, que el próximo 2 de junio definirán quiénes serán sus representantes populares.

En el ejercicio referido, 82.6% consideró que la gestión de los residuos es oportuna por parte de las autoridades en el Estado. Para dimensionar la cifra, a nivel nacional la media es de 70.7 por ciento.

“A mí la verdad me parece muy bueno el servicio de recolección. El camión pasa todos los días muy temprano y los trabajadores son muy amables, por eso casi ni se me junta la basura, porque todos los días salgo y la saco”, dijo María Guadalupe Hernández, quien es vecina de la Colonia Jardines Alcalde, ubicada en Guadalajara.

“Cada tercer día sin falta me vienen a recoger la basura y yo ya sé que, si por alguna razón no la pude tirar, en la siguiente vez sin falta va a pasar el camión”, destacó por su parte Martha Farías, habitante de la Colonia Arcos de Zapopan.

En el caso del alumbrado, más de la mitad de los jaliscienses abordados afirmaron sentirse “muy satisfechos”, puntaje que también estuvo por encima de lo registrado en el resto del país.

“Yo con que no me falle la luz de la calle tengo, que los niños puedan salir a jugar al parquecito porque el Sol se mete muy rápido, y para que podamos ir a la tienda un poquito más seguros”, acentuó Ana Alcalá, que tiene su vivienda en la Colonia Paseos del Sol, en Zapopan.

“A mí me gusta mucho, por ejemplo, cómo dejaron todo el Paseo Fray Antonio Alcalde y sus alrededores. Me puedo ir en la bicicleta a mi casa desde el Centro de Guadalajara y me siento seguro, porque mientras estuvo la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero ni cómo moverse de lo peligrosa que se sentía la zona”, agregó Daniel González, cuyo domicilio está en Colinas de La Normal.

Sin embargo, de los puntos negativos reportados en el análisis del Inegi, las personas cuestionaron el trabajo de las policías. Sólo el 28.1% se mostró a favor de la labor de los elementos de seguridad.

“Desgraciadamente las corporaciones no son bien vistas, tenemos la idea de que son corruptas y de que sólo patrullan para extorsionar. No dudo que haya policías buenos, como todo en la vida, pero la imagen que se tiene de ellos es muy mala, sobre todo cuando eres hombre y casi todos tenemos alguna historia negativa que vivimos con algún policía”, destacó Héctor Vargas.

“Yo siento que a los policías les falta mucha sensibilidad y disposición”, comentó por su parte Martha Farías.

“A mí a veces más que hacerme sentir seguro, me hacen sentir que algo me van a venir a sacar”, añadió Jerónimo Díaz.

Con respecto a las calles, apenas 27% de los participantes palomeó el estado en el que se encuentran actualmente.

“Yo con que tenga las calles sin baches tengo. Acá en el Oriente de la ciudad sí nos arreglaron muchas de las que teníamos en muy malas condiciones, pero nos dejaron otras igual. Yo pediría que le dieran continuidad al asunto por lo menos reparándonos los hoyos cada que los reportamos”, subrayó Octavio González.

“En Tlaquepaque pedimos que se nos arreglen las calles completas, porque acá tienen la manía de sólo atender las principales y las que cruzan las dejan en el olvido”, señaló Mariana Duarte, vecina de la Colonia Juan de la Barrera, en Tlaquepaque.

“Acá en El Salto ni banquetas tenemos”, remató Sofía Martínez.

Destacan la calidad en los servicios de salud estatales

Uno de los servicios que resultaron mejor evaluados en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), presentada el pasado 21 de marzo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), fueron los servicios de salud ofrecidos por el Estado, que recibieron una satisfacción general por parte de las personas usuarias del 69.4, mayor al 58.1% de la media nacional.

El Gobierno de Jalisco ha insistido en que la mejor elección fue no haber entregado su sistema de salud al Insabi dado el fracaso del proyecto impulsado por el Gobierno Federal, y ante lo cual ha optado por fortalecer el sistema estatal con más de 17 mil millones de pesos en infraestructura, equipamiento y contratación de personal.

En este sentido, Augusto Chacón, coordinador de la organización Jalisco Cómo Vamos, consideró que si bien hay que ser críticos con los gobiernos, también debe reconocerse cuando las cosas se hacen con responsabilidad, y en este sentido señaló que es favorable que la ciudadanía observe las inversiones hechas en la materia, pues al final son recursos de los mismos impuestos de los jaliscienses.

Sin embargo, en comparación los servicios de agua potable reportaron mala calificación por parte de la ciudadanía, pues, por ejemplo, solo recibió 12.5 puntos de 100 en cuestión de potabilidad.

Según la ENCIG, sólo cuatro de cada 10 personas dijeron que el agua que reciben tiene pureza y claridad, una calificación por debajo del promedio nacional, donde seis de cada 10 personas dijeron tener agua con estas características.

Por otra parte, 64% de las personas dijeron tener suministro constante de agua, mientras que a nivel nacional sólo la mitad de las personas dijo contar con esta característica.

La información de la encuesta coincide con lo publicado por este medio de comunicación el pasado 21 de marzo, en la cual personas usuarias daban cuenta de la desaprobación a los servicios brindados por el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado.

En su opinión, Augusto Chacón lamentó que la ENCIG revele una calificación tan baja respecto a lo satisfecho que está con las carreteras de la Entidad (sólo 29% de satisfacción) donde el Gobierno de Jalisco también ha presumido trabajo e inversión, asegurando que alrededor del 90% de las carreteras de la Entidad han sido renovadas.

“Nos dicen que ha habido una gran infraestructura, una gran inversión infraestructura carretera, me queda claro que en muchos lugares donde no había construyeron nuevas vías, pero las viejas quizá, no tienen la reparación que se requiere”.

También, dijo, que es lamentable la inversión hecha cuando la ciudadanía considera que no es seguro transitar por ellas, pues de acuerdo con el ejercicio, siete de cada 10 jaliscienses quienes respondieron la encuesta consideraron que las carreteras de la Entidad no son seguras “en términos de delincuencia”.

La atención de salud ha mejorado en distintos municipios de la Entidad. ESPECIAL

Avalan atención en el IMSS

Otro dato revelado en la ENCIG es que la mayoría de la derechohabiencia del IMSS en Jalisco destacó el trato y capacitación del personal que trabaja en sus unidades médicas.

El 76% de quienes participaron en la encuesta consideraron recibir un trato respetuoso, y el 75.1% dijo que las y los médicos quienes les atienden están capacitados. Otro 74.8% dijo recibir información oportuna y comprensible sobre su estado de salud y 3 de cada 10 dijo considerar que hay médicos suficientes. “Últimamente el IMSS ha mejorado en el trato, o por lo menos hacen lo posible porque nos sintamos bien en ese aspecto. El año pasado pedí cambio de médico familiar porque sentía que el mío no me escuchaba ni me entendía, entonces presenté mi queja e inmediatamente me cambiaron de doctor, y eso me pareció muy positivo”, dijo Martha Farías.

Prefieren trámites en físico que los digitales

“Mi esposo y yo tuvimos problemas cuando quisimos abrir nuestro negocio de tacos en Valdepeñas, en Zapopan. Nos dijeron que la licencia tardaría más de tres meses por tiempo de espera, pero nos cobraron 35 mil pesos si queríamos que saliera pronto. Creímos que era una mejor opción que pagar alguna mordida si nos poníamos sin permiso, y como ya teníamos todo listo para empezar accedimos a pagarlos. La verdad las personas muy amables, pero muchas trabas”, lamentó Elizabeth, quien prefirió omitir su apellido.

Aunque en general la calificación en la satisfacción de la realización de trámites en Jalisco es positiva (85% sobre 100), la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) también permitió conocer que al menos el 42.5% de quienes contestaron el ejercicio refirieron haber enfrentado un problema al momento de pagar, tramitar o solicitar un servicio público, siendo el principal problema el tener barreras en el trámite, seguido de asimetrías en la información.

Y aunque 48.1% de quienes participaron en la encuesta comentaron haber tenido al menos una interacción con el Gobierno a través de internet, como el llenado de formatos o solicitudes para iniciar, continuar o terminar algún trámite, el ejercicio permitió conocer que 52.1% de las personas sigue realizando sus trámites en las oficinas de Gobierno, y solo 17.8% lo hace a través de internet. El resto paga en instalaciones de bancos, supermercados, tiendas o farmacias.

“Yo la verdad prefiero seguir yendo a pagar mi predial al Ayuntamiento porque yo no estoy segura de que por internet se guarde la información o les llegue el pago. Así con sello y fecha puedo reclamar cualquier cosa”, dijo José Luis de la Rosa.

“Yo por practicidad pago el predial en el Oxxo, porque ir a ventanilla me causa mucho conflicto, y sinceramente eso del internet como que no se me da”, dijo por su parte Lorena Chávez.

El pasado 20 de marzo este medio de comunicación publicó que Javier Arroyo, nuevo titular de la Cámara de Comercio de Guadalajara, hizo un llamado a las autoridades municipales para que avancen en la homologación de los trámites y la simplificación administrativa, principalmente en materia de Protección Civil y Medio Ambiente, de modo que no se frene la apertura de nuevos negocios.

“Si los municipios logran emparejar sus reglas para la apertura de negocios, estoy seguro de que podemos hablar de la zona metropolitana más competitiva del país”, afirmó el también director general de Farmacias Guadalajara.

