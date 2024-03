Guadalajara es una ciudad de mujeres. En el Área Metropolitana de Guadalajara, las mujeres mayores de 18 años representan un 51.7% de la población total. Amas de casa, profesionistas, estudiantes. Mujeres de todos los días, tapatías de la vida diaria. Mujeres que, en su mayoría, dedican su vida al hogar. Son madres. Mujeres que están casadas, que son solteras, o que abandonaron matrimonios infructíferos. Que viven en unión libre, o en cualquiera de las tantas variantes del amor.

Mujeres que no se sienten seguras cuando caminan las calles de Guadalajara, y que han vivido situaciones difíciles en el transporte público. Mujeres que mandan su ubicación en tiempo real porque tienen miedo de no regresar a casa, de convertirse en otra que no volvió a su hogar. Mujeres jóvenes, en flor de vida. Mujeres que no serán tomadas en cuenta por el simple hecho de ser mujeres. Mujeres que, probablemente, ganan menos dinero que sus compañeros hombres, por las mismas actividades.

De las mujeres de Guadalajara, tan solo el 27.1% terminó la universidad. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Mujeres que no pueden vestirse como les place porque hasta una vestimenta basta para que les arrebaten la vida. Mujeres que sufren maltrato en sus hogares, y que encima de tener un empleo, deben de volver a trabajar en las las labores de casa. Mujeres que buscan ser sí mismas, realizarse en su existencia, poder andar sin miedo por las calles, ser libres. Mujeres tapatías. De las mujeres de Guadalajara, tan solo el 27.1% terminó la universidad. El 47.6% finalizó la secundaria, y el 25.3% concluyó la preparatoria. De las mujeres tapatías, un 40.9% están casadas, un 27.9% están solteras, el 17.8% viven en unión libre.

Los datos fueron recopilados por el Estudio "Jalisco Cómo Vamos" en su edición 2024, realizado por encuestadores en los municipios de El Salto y Tonalá, Guadalajara y Zapopan, y Tlajomulco y Tlaquepaque, y además sustentando con datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Así es la situación de las mujeres en nuestra ciudad.

Ser mujer en Guadalajara

En más del 60% de los hogares en Guadalajara, las mujeres son las que realizan las tareas domésticas. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

A las mujeres tapatías se les preguntó sobre su bienestar y relaciones personales, su economía, salud, educación y calidad de vida, los espacios que habitan, la seguridad que sienten en las calles, la satisfacción personal. Según las estadísticas, las mujeres son, en promedio, "ligeramente menos felices que los hombres". Cinco de cada 10 tapatías se dedican al hogar, en comparación a los hombres, de los cuales tan solo 1 de 10 dedica su tiempo a las actividades caseras.

En cuanto a las relaciones de pareja y el amor, las mujeres sienten menos satisfacción en comparación a los hombres. Un 45.4% de las tapatías se siente muy satisfecha con su pareja, a diferencia del 54.8% de los hombres.

Las mujeres de Guadalajara sienten, con más frecuencia sentimientos negativos. Viven con regularidad la tristeza, el enojo, la soledad y la angustia. Las mujeres buscan pasar más tiempo con sus parejas; un 85.4% en comparación al 83% de los hombres. Las mujeres demuestran más afecto, platican más de sus diferencias sin perder la calma, pero son las que más reciben críticas y a gritos en el momento de las discusiones, según la Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Calidad de Vida.

En Guadalajara, en 6 de cada 10 hogares el dinero es proveído por los hombres, pero son las mujeres quienes lo administran. En más del 60% de los hogares en Guadalajara, las mujeres son las que realizan las tareas domésticas, además de cuidar a enfermos y adultos mayores. En Guadalajara, las mujeres pueden sufrir discriminación por el nivel socioeconómico, entorno de origen, tono de piel, localidad urbana, preferencia sexual, creencias y valores, estado civil, nivel económico, y social.

Tan sólo un 42.2% de las tapatías tienen un trabajo remunerado, en comparación al 69.2% de los hombres. En el AMG, un 7.2% de mujeres dijo que no la economía les alcanza y tienen grandes dificultades con el ingreso familiar, respecto al 4% de hombres.

Las diferencias económicas y la inseguridad

El porcentaje de mujeres que participan en la economía de Jalisco es de 49.93%. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Según la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) 2022 del INEGI, mujeres, el ingreso promedio trimestral nacional de las mujeres es de $19,081 pesos, el de los hombres $29,285 pesos.

En Jalisco, sin importar el nivel de estudios, los hombres ganan más. En Guadalajara, el 57% de las víctimas de delitos en transporte público son mujeres. Un 87.7% de tapatías han sido acosadas en el transporte público. 63.3% de las tapatías perciben a Guadalajara como una ciudad insegura, en comparación al 50.6% de los hombres.

En Jalisco, los municipios donde se registran más feminicidios son los del AMG, y Puerto Vallarta. En Jalisco, la tasa del delito de violación, en el que las mujeres suelen ser víctimas, aumentó del 5.20 al 6.7. En 2022, el Gobierno de Jalisco registró que la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres atendió, por violencia, a 3 mil 827 personas, de las cuales 3 mil 719 fueron mujeres.

En Guadalajara, el espacio donde las agresiones ocurren con más frecuencia, es en la calle.

Los datos:

Cada 8M, las mujeres toman las calles de Guadalajara. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

En promedio, las mujeres en el AMG están menos satisfechas que los hombres con sus relaciones de pareja.

A diferencia de los hombres, las mujeres en el AMG tienen con mayor frecuencia sentimientos negativos (angustia, tristeza, enojo, etc.).

En el AMG, la mayoría de mujeres afirman que las tareas del hogar no se dividen o reparten. En más del 60% de los hogares son ellas quienes llevan a cabo tareas como hacer de comer, el aseo y cuidar a los hijos. También se hacen cargo de enfermos y/o adultos mayores.

Situaciones que las mujeres afirman sufrir en sus hogares: crítica constante sobre la apariencia física, el gritarse e insultarse cuando discuten y peleas fuertes que han llegado a los golpes.

En el AMG, en 6 de cada 10 hogares, los hombres proveen el dinero del hogar la mayoría de las veces; y en la misma proporción de hogares, las mujeres administran el dinero.

Las mujeres están, en promedio, menos satisfechas con su situación económica que los hombres en el AMG.

En el AMG, solo 30% de las mujeres aportan más que los hombres al ingreso de su hogar.

En el AMG la proporción de mujeres que ha mejorado su situación económica personal es menor que la de los hombres.

Existe una brecha de género en participación en la fuerza laboral del AMG: 7 de cada 10 hombres tienen un empleo remunerado, por 4 de cada 10 mujeres.

El porcentaje de mujeres que participan en la economía de Jalisco es de 49.93%.

En el AMG a 7.2% de mujeres no les alcanza y tienen grandes dificultades con el ingreso familiar; hombres: 4%.

Las mujeres del AMG son quienes se preocupan porque se acaben los alimentos en el hogar.

En Jalisco, la brecha entre géneros es: $12,662 pesos, sin importar el nivel de escolaridad.

Tener hijos implica un menor ingreso para las mujeres (se acentúa al aumentar el número de hijos).

4 de cada 10 mujeres del AMG considera que no se encuentra en una posición de desventaja respecto a los hombres.

Con información de Ser Mujer en GDL 2024, de Jalisco Cómo Vamos, cuyos datos pueden ser consultados aquí.

