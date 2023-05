Esta mañana diferentes integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco se manifestaron afuera de las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) en calzada Lázaro Cárdenas a la altura del fraccionamiento Revolución en Tlaquepaque, cerraron uno de los carriles y exigieron la pronta entrega de cuerpos de personas desaparecidas que ya fueron localizados.

Desde las 10:00 horas las madres se colocaron en la vialidad Lázaro Cárdenas y cerraron un carril de la lateral, con pancartas y consignas donde exigían la rapidez y eficacia en las confrontas genéticas, además de que cuerpos ya identificados no tarden en entregarlos.

Además, entre sus peticiones solicitaron platicar con el director del IJCF, Gustavo Quezada Esparza, solicitud que hace un par de horas se cumplió y un contingente representativo entró a dialogar para llegar a probables acuerdos; con esto, la vialidad ya se restableció en su totalidad.

“Ahora las compañeras en Jalisco están haciendo una manifestación, ya que tenemos personas que localizaron y que los familiares identificaron plenamente y que por la negligencia de las autoridades no las han entregado a sus familiares, desde dos años, meses, entonces es muy lamentable que estemos haciendo el trabajo de las autoridades y que no recibamos el apoyo por parte de ellos y que no haya una buena coordinación”, detalló Ceci Plasencia Flores Armenta, presidenta y fundadora de Madres Buscadoras.

El diálogo continúa entre autoridades del Servicio Médico Forense (Semefo).

De acuerdo con información periodística de El Informador, hace un año había 341 personas identificadas que no habían sido entregadas a sus familiares.

JM