El parque de diversiones más grande del Occidente del país, Selva Mágica, tiene para esta temporada de vacaciones de Semana Santa y Pascua 31 atracciones en total para toda la familia, entre las nuevas están Bubble Zone, Fiesta de espuma, G-Force, Comando con tirolesas, Puentes colgantes y Bungee; y sin olvidar la Montaña Rusa Titán y Los Troncos, donde se pueden empapar con agua en este tiempo de calor.

Las pistolas de agua son divertidas y aminoran el calor. EL INFORMADOR/ C. Zepeda

Fabián Alvarado, supervisor de promociones de Selva Mágica, destaca estos nuevos atractivos. “Tenemos la Bubble Zone, que es una zona con espuma, un espacio en el que está ambientando un DJ y pone música movida, se llenan de espuma chicos y grandes, es para toda la familia, y viene bien para bajar el calor, eso es lo más nuevo; también tenemos G-Force, que es como una rueda de la fortuna que te pone de cabeza”, comentó.

G-Force es una máquina de adrenalina para chicos y grandes, estarán girando en este juego mecánico que tiene una altura máxima de 20 metros y capacidad para 24 pasajeros.

Alvarado destacó que entre los juegos que más quieren subir los paseantes está Titán y Los Troncos. “El Titán ya tiene años con nosotros, y es una de las atracciones más demandadas, tanto niños como adultos se quieren subir y es la más grande a nivel Occidente del país y va incluido en varios pases. Los que más siguen son Titán, Troncos, Carritos Chocones, La Casa del Terror, son los que más buscan”, acotó. Para el ingreso a las atracciones se implementa un dispositivo de seguridad en el que se tiene que cumplir con una cierta estatura para los juegos de mayor adrenalina.

Jóvenes y adultos también tienen un espacio para divertirse. EL INFORMADOR/ C. Zepeda

“Dentro de nuestras medidas de seguridad, la primera es la estatura, se hace permanentemente revisiones de los juegos, esto es cada mañana, para que puedan ser operados y tengan excelente mantenimiento, para que no haya percances, contamos con equipos de paramédicos y una ambulancia, en caso de cualquier emergencia”, acotó.

Hay un área para los más pequeños con el concepto de Plaza Sésamo e incluso hay shows todo el día de los personajes.

Los pases para entrar al parque, que está ubicado en Paseo del Zoológico 600 en Huentitán el Bajo en Guadalajara, tienen diferentes promociones desde 199 pesos el Pase Mágico que incluye 20 atracciones; Pase Platino a 299 pesos con 27 juegos; y el VIP que incluye las 31 atracciones, entre ellas Comando y G-Force en 520 pesos por persona e incluye alimento.

El parque de diversiones ofrece 31 opciones diferentes para todos los gustos; el objetivo es convivir sanamente en familia. EL INFORMADOR/ C. Zepeda

Familias disfrutan de convivir en el parque

Yair, María y sus dos hijos, todos turistas procedentes de San Luis Potosí, llegaron a Guadalajara y el primer destino fue el parque de diversiones Selva Mágica.

Señalan que en toda la zona de Occidente y Bajío no hay un sitio con tantas atracciones. Enfundados en playeras de Come Galletas, Elmo, Abelardo y Óscar el Gruñón, esperaban el show de los personajes de Plaza Sésamo.

“Los niños se están divirtiendo mucho. Venimos de San Luis Potosí, allá solamente va la feria que se pone una temporada. Nos han gustado todos los juegos. A mi niña le han gustado todos los juegos de avioncitos y que son de volar. Ahora vamos a la Fiesta de Espuma y esperamos que salgan los personajes. A ellos les gustan mucho los personajes de Plaza Sésamo y ojalá que a ellos nunca se les olvide. Venimos de vacaciones para salir de la rutina. Dijimos: vamos a Guadalajara y llegamos directamente a Selva Mágica”, dijo la madre de familia que traía su blusa de Elmo.

La familia procedente de San Luis Potosí pasó un día inolvidable junto a sus personajes favoritos. EL INFORMADOR/ C. Zepeda

Sofía Torres y Lía, madre e hija tapatías, se mojaron en Los Troncos y en los cañones de agua en el área infantil.

“Estamos a gusto. Está tranquilo y limpias las instalaciones. Estamos descansando. Se subió a un juego donde se mojó toda. Estamos esperando a que se seque. Hay muchos juegos que hemos disfrutado juntas. Nuestro favorito es Los Troncos porque también ella se pudo subir”, expresó la mamá.

Por su parte, Lía de siete años había disfrutado de todos los juegos: “Todos los juegos en los que me he subido me han gustado. En el de guerra de agua me mojé. Estuve mojando más a adultos que niños”.

La fiesta de espuma está amenizada con música y mucha alegría. EL INFORMADOR/ C. Zepeda

