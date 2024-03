El day pass es una excelente opción para tomar una micro vacación sin abandonar Guadalajara. Bien sea porque no alcanzó el tiempo, la organización, el dinero, el trabajo o simplemente tuviste la opción de salir de la ciudad y decidiste mejor desaprovecharla por temor a encontrarte con playas repletas, la posibilidad de ingresar a uno de estos hoteles te permitirá hacer una desconexión con respecto a la rutina laboral.

No tendrás que organizar una maleta, solo basta tener un traje de baño, un cambio y toda la disposición de darte una vuelta a uno de estos hoteles y disfrutar de sus amenidades; ingresar a la alberca, hacer uso del restaurante, pedir unas bebidas en el bar, utilizar el gimnasio e incluso hasta pedir masajes relajantes. Estos son los principales hoteles que ofrecen esta posibilidad.

AC Hotel

La mejor alberca de la ciudad está a $1,000 de distancia, solo requieres hacer la reservación un día antes de tu ingreso. En este hotel puedes ver una piscina sin fin con el paisaje de la ciudad entera. El restaurante tiene una propuesta de comida fusión entre española y mexicana.

Dirección: Av. de las Américas 1500, Country Club

Casa Habita

Esta casa ha sido diseñada para el confort. Cuenta con restaurante, lobby, bar y spa. Para disfrutar del sol y del calor, el espacio ofrece un pool bar, terraza y zonas de chill-out a la sombra. El lugar es acogedor y aesthetic, con una vista interior vintage. El precio del día está en $750 pesos y el espacio es exclusivo para adultos.

Dirección: Miguel Lerdo de Tejada 2308, Colonia Americana

RIU

Conoce el edificio más alto de Guadalajara. No hay costo por uso de las instalaciones, sin embargo deberás asegurarte de consumir un mínimo de $800 pesos por persona en alimentos y bebidas. No olvides llamar antes puesto que el servicio no está siempre disponible.

Dirección: Av. Adolfo López Mateos Sur 830, Chapalita

Hilton Midtown

Por $990 pesos con un crédito de consumo de $800 podrás utilizar la alberca y los vestidores y disfrutar de una increíble vista en uno de los hoteles más nuevos en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Por supuesto, deberás llamar para consultar la disponibilidad.

Dirección: Av. Adolfo López Mateos Norte 2405-300, Italia Providencia

Hard Rock

Esta gran terraza te da otra excelente vista panorámica de la ciudad. Además, este es e único establecimiento que ofrece un day pass familiar, pues este incluye el acceso de dos adultos y dos niños.

Dirección: Ignacio L. Vallarta 5145, Camino Real

