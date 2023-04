Semana Santa no siempre significa arena y mar, hay quienes piensan en aventuras con paquetes todo incluido, pero sin irse muy lejos de casa, o si tu presupuesto no se ajusta para ir a los destinos turísticos más renombrados y contemplas a pesar de todo pasar la temporada lo más fresco y divertido los balnearios son una buena opción, por eso te dejamos la siguiente lista con los cuatro parques acuáticos más cercanos a la ciudad que puedes visitar estas vacaciones.

Balnearios cerca de la ciudad

Agua Caliente

Dicho por muchas personas de dentro y fuera de la capital se considera como el mejor balneario cerca de Guadalajara que hay. Siete toboganes, un amplio parque acuático, una alberca que simula las olas del mar, por si te quedaste con las ganas, y vastas áreas verdes con asadores y juegos infantiles prometen un rato familiar de calidad.

Lo encuentras en el km. 56 de la Carretera Guadalajara-Barra de Navidad Villa Corona, Jalisco. Y la entrada general para adultos mayores de 15 años es de 255 pesos, mientras para menores hasta 14 años es de 185 en caso de que mida menos de 130 cm el costo de entrada será de $130 y menores a 90 cm la entrada es gratis.

Para más información puedes entrar a su sitio web desde aquí https://aguacaliente.com.mx/

Balneario Cañón de las Flores

Ubicada en la Avenida Cañón de las Flores nº 100, La Primavera, 45220 Zapopan, Jal., es una de las alternativas que puedes considerar para salir estas vacaciones. El parque acuático ha estado operando desde el año de 1969, la fidelidad de sus clientes se la ha ganado por ser una opción económica y divertida para todas las familias, ya que cuenta con albercas para adultos, chapoteadero, área infantil, toboganes, multipistas y más atracciones.

Por semana santa su tarifa se acomoda en 180 pesos para adultos mayores de 13 años, pero si eres estudiante con credencial vigente el precio puede reducirse a 100 pesos, los demás usuarios, niños menores a 12 años, adultos mayores, pensionados y con facultades diferentes pueden acceder al balneario por $90; sin embargo, aún puedes luchar por un precio más accesible, pues siempre se encuentran dando promociones por lo que te recomendamos que antes de ir te des una vuelta por su página web: https://canondelasflores.com/

Natural Adventure

No tan lejos de la ciudad, en Tlajomulco de Zúñiga, puedes encontrar el parque acuático de Natural Adventure en López Mateos Sur #1766,San José del Tajo. Tiene una diversidad de paquetes, si solo quieres acceder al parque y estar tranquilo o tranquila el costo es de 25 pesos, pero si lo que buscas es divertirte en grande con todos lo juegos sin límite, incluyendo un turno Shootball, un juego idéntico al gotcha, te recomendamos adquirir el paquete Adventure ilimitada por $350, sin embargo, hay más opciones según tu presupuesto que puedes checar desde aquí: https://naturaladventure.com.mx/precios-taquilla/

El balneario incluye además de las usuales albercas y toboganes, una pista de mini kart, tirolesas, muro de escalar y Shootball, lo que te garantiza no solo un rato para refrescarte, sino también para divertirte.

Los Camachos

Su entrada general es de 170 pesos para adultos y de 80 pesos para infantes (hasta 1.40 m. de estatura), lo encuentras en el kilómetro 19 Nva. Carretera a Saltillo, y si bien comparte las mismas características que los anteriores, particularmente se destaca por la adrenalina de sus toboganes.

El Agua-racer, kamikaze y el tornado son experiencias extremas sobre el agua que tienes que vivir si te gusta la emoción, también cuentan con su versión infantil, por lo que hay diversión para chicos y grandes, para más datos de las atracciones y servicios puedes revisar su página web aquí: https://www.loscamachos.com.mx/servicios/

Puedes pasar tus vacaciones de la manera más económica y divertida esta Semana Santa, recuerda siempre usar bloqueador solar, seguir las medidas de seguridad y acatar el reglamento interno, que por lo general en todas las anteriores solicitan no llevar envases de vidrio, para prevenir accidentes, llevar platos y envases reutilizables, no llevar mascotas y en algunos casos no introducir alcohol o llevarlo en latas, procura siempre consultar esta información antes de visitar cualquiera de los parques.

OF