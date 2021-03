Seguridad en Jalisco: abandonan un cadáver atado en Valle de los Encinos

El cuerpo de un hombre fue localizado la madrugada de este sábado en el fraccionamiento Valle de los Encinos, en Tlajomulco de Zúñiga. Los criminales lo habían dejado atado.

“Por reporte al C4 Tlajomulco se informa de un bulto sospechoso sobre los cruces de Valle del Ciprés y calle sin nombre, en el fraccionamiento Valle de Los Encinos”, informó la dependencia.

Se ordenó indagar sobre la veracidad del reporte a patrulleros asignados a la zona, quienes confirmaron a la cabina que se trataba de un hombre.

La víctima era de tez blanca, tenía una bolsa en la cabeza, vestía pantalón deportivo y sudadera negros con franjas y estaba atada de pies y manos con una soga plástica.

Al no poder manipular la bolsa para no alterar los indicios, no se pudo determinar la edad de la persona.

Después de que los paramédicos confirmaron que estaba muerto, se solicitó al Servicio Médico Forense acudir para levantar el cadáver.

JM